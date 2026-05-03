"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

Standard heeft Antwerp in eigen huis afgetroefd. Na een moeizame start toonden de Rouches zich efficiënt, gedragen door een uitblinkende Rafiki Saïd.

Antwerp bleef maar drukken, keer op keer, maar botste telkens op Matthieu Epolo. De doelman van Standard Luik dreef de Antwerpenaren tot wanhoop. De Congolees hield de Rouches recht, waarna ze hun tegenstander genadeloos afstraften: 0-5.

Rafiki Saïd zwiepte een voorzet voor doel, Tsunashima gooide zich voor de bal om de meubelen te redden, maar werkte die uiteindelijk in eigen doel. Dat bleek het kantelpunt. Vijf minuten later combineerden Nkada en Saïd erop los. Bates profiteerde vervolgens van een flipperkastmoment om de Antwerpse defensie af te straffen.

Je dacht dat Antwerp zou reageren, maar Saïd had andere plannen. Meteen na de rust schakelde hij zijn verdediger uit en knalde hij de bal staalhard in het net. Bij 0-4 was de wedstrijd gespeeld. Antwerp probeerde nog het hoofd boven water te houden...

Rafiki twee keer trefzeker

In de 62e minuut profiteerde Saïd van de zeeën van ruimte om zijn tweede van de avond te maken en de score vast te leggen. Met die zege kan Standard zich in alle rust voorbereiden op de thuiswedstrijd tegen OHL. Ondanks zijn twee goals hield Rafiki Saïd na afloop liever de voeten op de grond.

Volgens hem mag er geen euforie zijn

"Het begin van de match was moeilijk, maar we zijn blijven knokken en daarom winnen we. We stonden stevig, vandaag waren we een echt team. Ik ben blij, maar het werk is nog niet af", aldus uitblinker Saïd zelf. "De coach zei dat we ervan moeten genieten, maar vooral ook snel weer de focus moeten leggen op de volgende wedstrijd tegen Leuven", klonk het bij DAZN.