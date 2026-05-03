Reactie Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af"

Jelle Heyman, voetbaljournalist
| 7 reacties
Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een ploeg bereikt in een wedstrijd zelden zo'n diep dal én zo'n hoge top als Antwerp dat deed tegen Standard zondagnamiddag. Ook trainer Joseph Oosting zoekt naar verklaringen voor het ineenzakken van zijn ploeg bij de 0-5 nederlaag.

"Beste halfuur van het seizoen"

"Ik weet niet goed waar ik moet beginnen", was ook Joseph Oosting nog wat van slag na de 0-5 nederlaag van zijn ploeg. Niet zozeer omdat ze volledig van het kastje naar de muur gespeeld werden, wel omdat zijn ploeg twee totaal verschillende gezichten liet zien op het veld.

"Dat openingshalfuur was het beste dat ik mijn ploeg heb zien spelen dit seizoen. Ook de evolutie die we aan het maken waren de voorbije weken. We hadden 9 op 9, legden thuis en uit onze manier van spelen op en wilden die lijn dan ook doortrekken tegen Standard", aldus Oosting.

Maar dan... "Volledig van het padje af"

"We krijgen na een goed halfuur een doelpunt tegen en dat kan gebeuren in het voetbal. Maar we waren volledig van het padje af", analyseert de Nederlander. "Ook de 0-2 geven we makkelijk weg en zelfs dan moet er niet noodzakelijk een man overboord zijn. Maar we gaan rusten bij 0-3...", zucht Joseph Oosting.



Lees ook... "We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

En dus moest hij opnieuw het vuur aanwakkeren in zijn ploeg tijdens de rust. "Ik heb ze gevraagd of dat wel onze identiteit was als team. Na de rust kregen we opnieuw een paar kansen maar Standard toonde zich eens te meer dodelijk efficiënt en liep uit tot 0-5. Dat deed pijn, voor mij en voor de spelers."

Verklaringen

Ondanks de zware nederlaag is Antwerp totaal nog niet uitgeteld in de Europe Play Offs: "We staan amper drie punten achter dus we zitten nog vol in de race. Maar de komende dagen moeten we wel bespreken hoe het kan dat we zo instorten na een tegendoelpunt."

Lag het misschien aan de afwezigheid van kapitein Vincent Janssen die geblesseerd was? "Dat is te makkelijk gezegd. Als je zo goed kan spelen in het eerste halfuur en het verschil zo groot is na het tegendoelpunt, kan je dat niet op één speler afschuiven", besloot Oosting.

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Standard
Joseph Oosting

Meer nieuws

"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op Reactie

"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

21:00
Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil Reactie

Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil

19:44
Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!" Reactie

Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!"

19:04
5
'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

19:00
Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

17:55
Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

21:40
Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog" Reactie

Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog"

21:30
Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

21:20
Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

21:00
Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

20:33
Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

20:30
'Als Tobe Leysen vertrekt: OHL wil deze doelman transfervrij oppikken'

'Als Tobe Leysen vertrekt: OHL wil deze doelman transfervrij oppikken'

20:00
Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

19:42
'Na Godts en Saibari: ook deze vertrokken spelers zullen KRC Genk centen opleveren'

'Na Godts en Saibari: ook deze vertrokken spelers zullen KRC Genk centen opleveren'

19:30
"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit Analyse

"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit

18:30
1
Vincent Kompany staat klaar om hem op te wachten: Luis Enrique slaapt niet meer

Vincent Kompany staat klaar om hem op te wachten: Luis Enrique slaapt niet meer

18:00
🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau" Reactie

🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau"

17:15
Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

17:30
5
🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters" Reactie

🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters"

16:45
Code rood voor Rode Duivel: steeds minder kansen en dat net voor het WK

Code rood voor Rode Duivel: steeds minder kansen en dat net voor het WK

17:00
1
Luikenaar droomt van het WK voor opvallend topland: "Als ze me oproepen, sta ik klaar"

Luikenaar droomt van het WK voor opvallend topland: "Als ze me oproepen, sta ik klaar"

16:30
'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez'

'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez'

16:00
7
Domper voor Antwerp: sterkhouder onder het mes en out voor clash met Standard

Domper voor Antwerp: sterkhouder onder het mes en out voor clash met Standard

15:00
LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

10:30
KVM droomt nog van Europa en nadert tot op één punt van RSCA, Gent door penaltymisser verwezen naar plek 6

KVM droomt nog van Europa en nadert tot op één punt van RSCA, Gent door penaltymisser verwezen naar plek 6

15:26
Vreemde wending: Anderlecht deze week meerdere dagen in ... Parijs

Vreemde wending: Anderlecht deze week meerdere dagen in ... Parijs

15:30
Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

14:30
4
Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

14:00
Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos"

Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos"

13:30
5
Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen

Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen

13:00
4
'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'

'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'

10:30
Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

12:30
4
Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

12:00
31
Dan toch mee naar het WK? Belg is niet af te stoppen en gaat Lionel Messi voorbij

Dan toch mee naar het WK? Belg is niet af te stoppen en gaat Lionel Messi voorbij

11:30
Sprookje voor ex-coach Cercle Brugge gaat verder met machtige promotie

Sprookje voor ex-coach Cercle Brugge gaat verder met machtige promotie

11:00
2
LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

10:35

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp - Standard: 0-5 Vital Verheyen Vital Verheyen over Anderlecht - Club Brugge: 1-3 Timmy89 Timmy89 over Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht filip hendrix filip hendrix over Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af" Bies Bies over Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!" mantoch mantoch over Code rood voor Rode Duivel: steeds minder kansen en dat net voor het WK RememberLierse RememberLierse over Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, Burgess moet gestraft worden hiervoor" Andreas2962 Andreas2962 over Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger" Mr bacardi Mr bacardi over "Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved