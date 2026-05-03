Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af"

Een ploeg bereikt in een wedstrijd zelden zo'n diep dal én zo'n hoge top als Antwerp dat deed tegen Standard zondagnamiddag. Ook trainer Joseph Oosting zoekt naar verklaringen voor het ineenzakken van zijn ploeg bij de 0-5 nederlaag.

"Beste halfuur van het seizoen"

"Ik weet niet goed waar ik moet beginnen", was ook Joseph Oosting nog wat van slag na de 0-5 nederlaag van zijn ploeg. Niet zozeer omdat ze volledig van het kastje naar de muur gespeeld werden, wel omdat zijn ploeg twee totaal verschillende gezichten liet zien op het veld.

"Dat openingshalfuur was het beste dat ik mijn ploeg heb zien spelen dit seizoen. Ook de evolutie die we aan het maken waren de voorbije weken. We hadden 9 op 9, legden thuis en uit onze manier van spelen op en wilden die lijn dan ook doortrekken tegen Standard", aldus Oosting.

Maar dan... "Volledig van het padje af"

"We krijgen na een goed halfuur een doelpunt tegen en dat kan gebeuren in het voetbal. Maar we waren volledig van het padje af", analyseert de Nederlander. "Ook de 0-2 geven we makkelijk weg en zelfs dan moet er niet noodzakelijk een man overboord zijn. Maar we gaan rusten bij 0-3...", zucht Joseph Oosting.





En dus moest hij opnieuw het vuur aanwakkeren in zijn ploeg tijdens de rust. "Ik heb ze gevraagd of dat wel onze identiteit was als team. Na de rust kregen we opnieuw een paar kansen maar Standard toonde zich eens te meer dodelijk efficiënt en liep uit tot 0-5. Dat deed pijn, voor mij en voor de spelers."

Verklaringen

Ondanks de zware nederlaag is Antwerp totaal nog niet uitgeteld in de Europe Play Offs: "We staan amper drie punten achter dus we zitten nog vol in de race. Maar de komende dagen moeten we wel bespreken hoe het kan dat we zo instorten na een tegendoelpunt."

Lag het misschien aan de afwezigheid van kapitein Vincent Janssen die geblesseerd was? "Dat is te makkelijk gezegd. Als je zo goed kan spelen in het eerste halfuur en het verschil zo groot is na het tegendoelpunt, kan je dat niet op één speler afschuiven", besloot Oosting.