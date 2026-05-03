🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

Muzamel Rahmat
Bjorn Vandenabeele en Muzamel Rahmat
Manchester United heeft Liverpool met 3-2 verslagen. De Red Devils hebben hun plek in de Champions League veiliggesteld dankzij een beslissende goal in de slotfase van de match.

Manchester United heeft de wedstrijd gewonnen die het absoluut niet mocht laten liggen. Tegen Liverpool, een directe concurrent voor de Champions League, hebben de Red Devils het lastig gehad, maar uiteindelijk vonden ze toch de middelen om een belangrijke 3-2-zege binnen te halen.

De match begon meteen aan een hoog tempo. United kwam al in de zesde minuut op voorsprong via Cunha. Acht minuten later verdubbelde Sesko de score. Liverpool stond met de rug tegen de muur, en we waren nog maar een kwartier ver.

Grote blunder van Senne Lammens

Diallo ging in de fout, waardoor Szoboszlai Liverpool in de 47ste minuut opnieuw in de wedstrijd bracht. Kort daarna ging ook Senne Lammens de mist in bij zijn uittrap en schonk hij Gakpo een cadeaugoal. In een oogwenk was het werk van de Red Devils helemaal weg.

Maar Manchester United toonde karakter. Tien minuten voor tijd waagde Mainoo zijn kans aan de rand van de zestien en hij plaatste de bal in het doel van Woodman.

Terug in de Champions League

Dankzij deze overwinning hebben de mannen van Michael Carrick hun ticket voor de Champions League officieel veiliggesteld. Man U kan genieten van zijn terugkeer in het kampioenenbal.

Premier League

 Speeldag 35
Leeds United Leeds United 3-1 Burnley Burnley
Brentford Brentford 3-0 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 1-1 Sunderland Sunderland
Newcastle United Newcastle United 3-1 Brighton Brighton
Arsenal Arsenal 3-0 Fulham Fulham
Bournemouth Bournemouth 3-0 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 3-2 Liverpool FC Liverpool FC
Aston Villa Aston Villa 1-2 Tottenham Tottenham
Chelsea Chelsea 16:00 Nottingham Forest Nottingham Forest
Everton Everton 21:00 Manchester City Manchester City

