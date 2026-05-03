🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

Manchester United heeft Liverpool met 3-2 verslagen. De Red Devils hebben hun plek in de Champions League veiliggesteld dankzij een beslissende goal in de slotfase van de match.

Manchester United heeft de wedstrijd gewonnen die het absoluut niet mocht laten liggen. Tegen Liverpool, een directe concurrent voor de Champions League, hebben de Red Devils het lastig gehad, maar uiteindelijk vonden ze toch de middelen om een belangrijke 3-2-zege binnen te halen.

De match begon meteen aan een hoog tempo. United kwam al in de zesde minuut op voorsprong via Cunha. Acht minuten later verdubbelde Sesko de score. Liverpool stond met de rug tegen de muur, en we waren nog maar een kwartier ver.

Grote blunder van Senne Lammens

Diallo ging in de fout, waardoor Szoboszlai Liverpool in de 47ste minuut opnieuw in de wedstrijd bracht. Kort daarna ging ook Senne Lammens de mist in bij zijn uittrap en schonk hij Gakpo een cadeaugoal. In een oogwenk was het werk van de Red Devils helemaal weg.

May 3, 2026

Maar Manchester United toonde karakter. Tien minuten voor tijd waagde Mainoo zijn kans aan de rand van de zestien en hij plaatste de bal in het doel van Woodman.





Terug in de Champions League

Dankzij deze overwinning hebben de mannen van Michael Carrick hun ticket voor de Champions League officieel veiliggesteld. Man U kan genieten van zijn terugkeer in het kampioenenbal.