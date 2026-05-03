Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

Wouter Vrancken draait een formidabel seizoen met STVV. Hij staat momenteel autoritair op de derde plek. Al is de vraag nog altijd waar zijn toekomst ligt en of hij wel aan boord blijft bij de Kanaries.

Nog geen contractverlenging

Over een mogelijke contractverlenging van Wouter Vrancken bij STVV is er dit jaar al heel wat gezegd en geschreven. Een overeenkomst tussen beide partijen is er echter nog altijd niet.

STVV zit ook niet te wachten op Vrancken. Als hij niet bijtekent, dan zijn ze overtuigd dat ze hoe dan ook wel een waardige opvolger zullen vinden die meteen weer hetzelfde resultaat zal boeken in de Jupiler Pro League.

Al is het ook uitkijken wie van de spelers er andere oorden opzoekt. Een sterk seizoen leidt bij gelijk welke club altijd tot een hele reeks aan vertrekkers, vaak veel meer dan de club zich op had voorzien.

Assistent van Kompany

Vrancken is ook iemand die echt wel bezig is met zijn toekomst. Hij wil altijd iets doen waar hij zich goed bij voelt. Een recent bezoek aan Vincent Kompany bij Bayern München doet hem altijd filosoferen over zijn toekomst.

Hij wil heel graag op dergelijk niveau werken. “Voor mij móét dat ook niet als hoofdcoach zijn”, is hij heel erg eerlijk bij Het Laatste Nieuws. “Mijn focust ligt nu op de job van T1, maar ik zie mezelf in de verre toekomst ook als assistent werken onder een topcoach, zoals Vincent.”



Mooiste compliment

Maar ook bij STVV ziet hij zichzelf wel werken tot het einde van zijn carrière. “Misschien word ik, als ik het ooit beu ben als hoofdcoach, wel assistent bij Sint-Truiden? Elke dag op het veld staan, dicht bij vrienden en familie... Deze club zal voor mij altijd speciaal zijn.”

Vrancken beseft heel erg goed dat hij iets in beweging heeft gebracht in Sint-Truiden. “Als ik van hen hoor dat mensen in cafés en restaurants praten over het voetbal dat wij met STVV spelen, dan is dat voor mij één van de allermooiste complimenten die ik kan krijgen”, besluit hij.