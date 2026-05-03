Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wouter Vrancken draait een formidabel seizoen met STVV. Hij staat momenteel autoritair op de derde plek. Al is de vraag nog altijd waar zijn toekomst ligt en of hij wel aan boord blijft bij de Kanaries.

Nog geen contractverlenging

Over een mogelijke contractverlenging van Wouter Vrancken bij STVV is er dit jaar al heel wat gezegd en geschreven. Een overeenkomst tussen beide partijen is er echter nog altijd niet.

STVV zit ook niet te wachten op Vrancken. Als hij niet bijtekent, dan zijn ze overtuigd dat ze hoe dan ook wel een waardige opvolger zullen vinden die meteen weer hetzelfde resultaat zal boeken in de Jupiler Pro League.

Al is het ook uitkijken wie van de spelers er andere oorden opzoekt. Een sterk seizoen leidt bij gelijk welke club altijd tot een hele reeks aan vertrekkers, vaak veel meer dan de club zich op had voorzien.

Assistent van Kompany

Vrancken is ook iemand die echt wel bezig is met zijn toekomst. Hij wil altijd iets doen waar hij zich goed bij voelt. Een recent bezoek aan Vincent Kompany bij Bayern München doet hem altijd filosoferen over zijn toekomst.

Hij wil heel graag op dergelijk niveau werken. “Voor mij móét dat ook niet als hoofdcoach zijn”, is hij heel erg eerlijk bij Het Laatste Nieuws. “Mijn focust ligt nu op de job van T1, maar ik zie mezelf in de verre toekomst ook als assistent werken onder een topcoach, zoals Vincent.”

Lees ook... Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

Mooiste compliment

Maar ook bij STVV ziet hij zichzelf wel werken tot het einde van zijn carrière. “Misschien word ik, als ik het ooit beu ben als hoofdcoach, wel assistent bij Sint-Truiden? Elke dag op het veld staan, dicht bij vrienden en familie... Deze club zal voor mij altijd speciaal zijn.”

Vrancken beseft heel erg goed dat hij iets in beweging heeft gebracht in Sint-Truiden. “Als ik van hen hoor dat mensen in cafés en restaurants praten over het voetbal dat wij met STVV spelen, dan is dat voor mij één van de allermooiste complimenten die ik kan krijgen”, besluit hij.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Union SG
Wouter Vrancken
Vincent Kompany

Meer nieuws

Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

21:00
Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

17:30
6
Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht Reactie

Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht

23:30
Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

14:30
4
Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!" Reactie

Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!"

22:15
1
Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment" Reactie

Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment"

21:50
6
Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog" Reactie

Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog"

21:30
Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

22:30
1
Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

21:40
🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

22:00
Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

20:33
Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

12:00
44
"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op Reactie

"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

21:00
Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

21:20
Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

19:42
Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

20:30
Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil Reactie

Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil

19:44
'Als Tobe Leysen vertrekt: OHL wil deze doelman transfervrij oppikken'

'Als Tobe Leysen vertrekt: OHL wil deze doelman transfervrij oppikken'

20:00
Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af" Reactie

Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af"

19:22
9
David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..."

David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..."

09:10
13
Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!" Reactie

Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!"

19:04
5
'Na Godts en Saibari: ook deze vertrokken spelers zullen KRC Genk centen opleveren'

'Na Godts en Saibari: ook deze vertrokken spelers zullen KRC Genk centen opleveren'

19:30
"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit Analyse

"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit

18:30
2
'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

19:00
🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau" Reactie

🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau"

17:15
Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

17:55
Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk

Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk

08:50
35
Vincent Kompany staat klaar om hem op te wachten: Luis Enrique slaapt niet meer

Vincent Kompany staat klaar om hem op te wachten: Luis Enrique slaapt niet meer

18:00
🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters" Reactie

🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters"

16:45
Code rood voor Rode Duivel: steeds minder kansen en dat net voor het WK

Code rood voor Rode Duivel: steeds minder kansen en dat net voor het WK

17:00
1
'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez'

'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez'

16:00
7
KVM droomt nog van Europa en nadert tot op één punt van RSCA, Gent door penaltymisser verwezen naar plek 6

KVM droomt nog van Europa en nadert tot op één punt van RSCA, Gent door penaltymisser verwezen naar plek 6

15:26
Luikenaar droomt van het WK voor opvallend topland: "Als ze me oproepen, sta ik klaar"

Luikenaar droomt van het WK voor opvallend topland: "Als ze me oproepen, sta ik klaar"

16:30
Vreemde wending: Anderlecht deze week meerdere dagen in ... Parijs

Vreemde wending: Anderlecht deze week meerdere dagen in ... Parijs

15:30
Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

14:00
Domper voor Antwerp: sterkhouder onder het mes en out voor clash met Standard

Domper voor Antwerp: sterkhouder onder het mes en out voor clash met Standard

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 32
Union Berlin Union Berlin 2-2 1. FC Köln 1. FC Köln
Werder Bremen Werder Bremen 1-3 FC Augsburg FC Augsburg
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3-3 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-2 Hamburger SV Hamburger SV
Bayern München Bayern München 3-3 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 4-1 RB Leipzig RB Leipzig
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-2 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1-0 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Freiburg Freiburg 1-1 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment" pief pief over Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk RememberLierse RememberLierse over Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, Burgess moet gestraft worden hiervoor" DKMA DKMA over Anderlecht - Club Brugge: 1-3 Meester Michel Meester Michel over Antwerp - Standard: 0-5 The Purple Knight The Purple Knight over Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd" Green kill Green kill over Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten Impala Impala over Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af" Vital Verheyen Vital Verheyen over STVV - Union SG: 2-1 Artevelde Artevelde over Enkel term 'crisis' valt niet, voorts wel harde woorden bij Gent: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved