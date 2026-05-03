Reactie Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht

Club Brugge deed zondagavond een gouden zaak in de titelstrijd door met 1-3 te winnen op het veld van Anderlecht. Door het puntenverlies van Union prijkt blauw-zwart nu helemaal bovenaan in de Champions' Play-offs. Maar Ivan Leko is vooral beducht voor... zijn ex-club.

Ivan Leko keek na afloop al meteen vooruit naar de volgende opdracht. Komend weekend ontvangt Club Brugge namelijk STVV, en de Kroaat verwacht allesbehalve een eenvoudige avond.

Opvallend genoeg strooide Leko zelfs met lof richting de Limburgers. “Na ons vind ik STVV het best voetballende team van België”, verklaarde hij. “Ze zijn ook het tweede best aanvallende team van het land. Ze hebben automatismen, veel beweging en een goede coach.”

De Club-trainer verwees daarbij ook naar het verleden van STVV als springplank voor Japanse talenten. “We vergeten soms dat spelers als Daichi Kamada, Takehiro Tomiyasu en Wataru Endo daar gespeeld hebben”, aldus Leko. “Dat zegt genoeg over de kwaliteit die daar rondloopt.”

Vooraleer alle focus op STVV gaat, wilde Leko eerst nog genieten van de topperwinst in Brussel. “We moeten nu even de emoties eruit laten en opnieuw opladen”, klonk het. “Vanaf morgen gaat alle aandacht naar zaterdag.”

Vanaken: "Het had 0-5 moeten staan"

Ook kapitein Hans Vanaken straalde na afloop tevredenheid uit. De middenvelder speelde zijn 560e wedstrijd voor Club Brugge en had bijna een absoluut hoogtepunt achter zijn naam gekregen met een magistrale assist met een hakje om Tzolis te lanceren.

“Bijna de assist van het seizoen”, lachte Vanaken. Zijn heerlijke hakje bereikte Christos Tzolis, maar die slaagde er niet in om af te werken. “Dat was jammer, want het had echt een prachtige goal geweest”, aldus de captain.

Vanaken vond wel dat Club Brugge de wedstrijd veel vroeger had moeten beslissen. “Na tachtig minuten moet het eigenlijk 0-5 staan”, zei hij scherp. “We creëerden genoeg kansen via onder meer Tzolis en Romeo Vermant. Dan mag het nooit nog spannend worden.”

Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Hans Vanaken

Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment"

Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog"

Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!"

Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil

'Als Tobe Leysen vertrekt: OHL wil deze doelman transfervrij oppikken'

Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af"

Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!"

'Na Godts en Saibari: ook deze vertrokken spelers zullen KRC Genk centen opleveren'

"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit

'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez'

Vreemde wending: Anderlecht deze week meerdere dagen in ... Parijs

Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau"

Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

Vincent Kompany staat klaar om hem op te wachten: Luis Enrique slaapt niet meer

🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters"

Code rood voor Rode Duivel: steeds minder kansen en dat net voor het WK

KVM droomt nog van Europa en nadert tot op één punt van RSCA, Gent door penaltymisser verwezen naar plek 6

Luikenaar droomt van het WK voor opvallend topland: "Als ze me oproepen, sta ik klaar"

Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen

Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos"

Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

