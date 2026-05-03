Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment"

Club Brugge staat voor het eerst dit seizoen alleen aan de leiding in de Champions' Play-offs. Dankzij de overtuigende 1-3-zege op het veld van RSC Anderlecht én het puntenverlies van Union Saint-Gilloise tegen STVV heeft blauw-zwart plots alles in eigen handen.

Met nog vier speeldagen te gaan oogt de situatie bijzonder gunstig voor de Bruggelingen. Club speelt nog drie keer thuis, waaronder ook de cruciale topper tegen Union. Toch wil coach Ivan Leko absoluut niet spreken van een beslissende voorsprong.

Leko werd door vrouw en dochters op de hoogte gebracht van uitslag Union

Opvallend: Leko beleefde zaterdagavond naar eigen zeggen bijzonder rustig. Terwijl heel voetbalminnend België naar STVV-Union keek, hield de Kroaat zich bewust afzijdig. “Ik heb niet gekeken”, vertelde hij achteraf. “Daar verlies je veel te veel energie mee. Mijn vrouw en dochters hebben mij het resultaat verteld en dan was ik natuurlijk gelukkig.”

Volgens Leko lag de druk de voorbije weken vooral bij Club Brugge zelf. Blauw-zwart moest voortdurend achtervolgen én kreeg in het begin van de play-offs een bijzonder lastig programma voorgeschoteld, met heel wat moeilijke verplaatsingen. “Ik ben blij dat we nog leven na al die wedstrijden buitenshuis”, gaf hij toe.

Nu de rollen omgedraaid zijn, voelt de situatie helemaal anders aan. “Het resultaat van Union was heel welkom”, aldus Leko. “Maar het belangrijkste is dat we nu alles in eigen handen hebben. Dat geeft natuurlijk een aangenaam gevoel.”

Enkel op papier is het moeilijkste voorbij voor Club Brugge

Toch waarschuwt de Club-coach meteen voor overdreven optimisme. Volgens hem kan het in deze play-offs bijzonder snel keren. “Twee weken geleden waren we zogezegd helemaal uitgeteld voor de titel”, zei hij. “En kijk nu. Maar dat is net het gevaarlijkste moment.”



Leko verwees daarbij meteen naar de verrassende nederlaag van Union tegen STVV. “Je kan blijkbaar van iedereen verliezen”, klonk het scherp. “Als wij volgende week niet top zijn tegen STVV, kan alles opnieuw veranderen. Daarom moeten we nederig blijven.”

Met drie thuiswedstrijden in de laatste vier speeldagen lijkt Club Brugge wel een belangrijk voordeel te hebben. Maar ook daar wil Leko niet te veel gewicht aan hangen. “Op papier ziet het er goed uit”, besloot hij. “Maar op papier waren de eerste zes ook onze moeilijkste. We moeten gewoon gefocust blijven, want er is nog niets beslist.”

