Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Cercle Brugge verloor afgelopen vrijdag thuis van Zulte Waregem met 2-3. Het was een spectaculaire wedstrijd, waarin Cercle Edan Diop zag uitvallen. Dat had volgens Pieter Gerkens grote gevolgen voor de Vereniging.

Er stond niets meer op het spel in de wedstrijd tussen Cercle Brugge en Zulte Waregem. Vaak levert dat spectaculaire wedstrijden op tussen bevrijde teams en dat was ook nu het geval. De aanwezige fans werden getrakteerd op een duel vol omwentelingen en een zinderend einde.

Gerkens geeft een fraaie assist

Cercle nam de leiding via Ibrahima Diaby. Die was attent na een parade van Brent Gabriël en duwde de 1-0 beheerst binnen. Dat was meteen de ruststand. Essevee kwam beter uit de kleedkamer en dat vertaalde zich in de gelijkmaker met links van Jeppe Erenbjerg: 1-1. Het was de start van een dol laatste deel van de wedstrijd.

Dante Vanzier bracht Cercle in de 65ste minuut opnieuw op voorsprong. Pieter Gerkens verstuurde een knappe diepe bal, waarna Vanzeir controleerde en nog knapper staalhard binnenschoot. Dat kan ik ook, dacht Marley Aké twee minuten later. Hij trapte de 2-2 binnen met een lel in de winkelhaak.

Zulte Waregem ging erop en erover. Joseph Opoku maakte net voor het verstrijken van de reguliere speeltijd goed ruimte voor zichzelf en schoot knap binnen met links: 2-3. Cercle bleef met lege handen achter, maar het is een nederlaag zonder gevolgen. Pieter Gerkens was goed voor een heerlijke assist op Dante Vanzeir, die heel knap scoorde.

De blessure van Diop speelde Cercle parten

"Het is een kwaliteit van Dante om op die manier af te werken", vertelt Gerkens bij Het Laatste Nieuws. Bij Cercle ging de geblesseerde Edan Diop nog voor het halfuur noodgewongen naar de kant. Dat had een grote invloed op het spel van Cercle, zag Gerkens.

"Door het uitvallen van Edan Diop was Dante ietwat meer naar het middenveld moeten afzakken, wat hem toch minder goed ligt", klinkt het. "De blessure van Diop heeft ons ook als team uit evenwicht gebracht, in de tweede helft moesten we het meesterschap van Zulte Waregem te veel ondergaan."

Afsluiten met een zege tegen La Louvière

Gerkens hoopt na de nederlaag tegen Essevee op een mooie afsluiter van het seizoen. ·"Tja, weer eens thuis verliezen doet pijn, het is ons het hele seizoen al te veel overkomen. Hopelijk kunnen we straks in La Louvière op een positieve noot eindigen."

Voor Gerkens zelf is het nog niet duidelijk waar hij volgend seizoen aan de slag zal gaan. Hij wordt tot het einde van het seizoen aan Cercle uitgeleend door KAA Gent. De Vereniging heeft een aankoopoptie, maar heeft die nog altijd niet gelicht.

Gerkens maakte 6 goals

Gerkens verklapte zelf al tot wanneer Cercle de tijd heeft om die te lichten. Dit seizoen was de Limburger goed voor 36 optredens over alle competities heen. Daarin vond hij 6 keer de weg naar het doel. Is dat voldoende om Cercle te overtuigen?

Voor Gerkens zou het een nieuw hoofdstuk zijn in ons land. Hij speelde in het verleden al voor KRC Genk, Sint-Truiden, Anderlecht, Royal Antwerp FC en KAA Gent. In zijn prijzenkast staan een Belgische Supercup met RSCA en een beker en een titel met de Great Old.

