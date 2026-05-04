Johan Walckiers, voetbaljournalist
Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs
België beleeft een wat triest seizoen: slechts weinig spelers hebben Europa echt doen opveren, en nog minder kunnen in het buitenland een trofee winnen. Hier zijn enkele van hen.

Eerst een woordje over de spelers die al een titel op zak hebben: de Belgen van PSV Eindhoven zijn al bijna een maand landskampioen in Nederland, en Mika Godts had een enorm aandeel in die onbetwiste dominantie. Met 17 goals en 11 assists is hij zelfs met voorsprong de meest beslissende Belg in Europa. Noah Fernandez is met 8 (inval)beurten in de Eredivisie ook officieel kampioen van Nederland, maar droeg daar duidelijk minder aan bij.

In Engeland is er al één van de drie trofeeën uitgedeeld: op 22 maart versloeg Manchester City Arsenal in de finale van de League Cup. Een voorproefje van de titelstrijd in de Premier League tussen Jérémy Doku en Arsenal?

Vincent Kompany is dan wel geen Rode Duivel meer, maar zijn nieuwe titel in de Bundesliga kan je moeilijk negeren. Hij kan daar tegen het einde van het seizoen zelfs nog extra prijzen aan toevoegen – daar komen we straks op terug. En in de schaduw, voor de volledigheid: Christian Makoun, een 26-jarige Belgisch-Venezolaan (en international van Venezuela), werd kampioen met Levski Sofia. Daarmee kwam er in Bulgarije voor het eerst in 14 jaar een einde aan de hegemonie van Ludogorets.

Leandro Trossard en Jérémy Doku strijden om de titel, Manchester City op weg naar een tripel?

In Engeland zal er sowieso een Rode Duivel kampioen worden, en als dat gebeurt, dan als een belangrijke pion. Leandro Trossard is een vaste waarde (5 goals, 6 assists) bij Arsenal, maar de Gunners hebben hun lot niet meer in eigen handen: als Manchester City al zijn wedstrijden wint, dan pakken de Citizens van Jérémy Doku – bezig aan het beste seizoen uit zijn carrière – de Premier League.



Manchester City kan zelfs nog altijd dromen van de "arme-mensen-tripel": Premier League, League Cup en FA Cup. Op 16 mei nemen de Skyblues het in de finale van de oudste bekercompetitie ter wereld op tegen Chelsea. Tegenover Doku staat dan nog een Belg die zijn seizoen in schoonheid hoopt af te sluiten: Romeo Lavia. Ook al lijkt de absolute topperiode ver weg, Belgen zullen in Engeland in elke competitie een trofee pakken, ongeacht wie er wint.

Geen Belg met een prijs in Spanje...

In La Liga liet Real Madrid de titel de voorbije weken nog uit handen glippen – en dat zonder Thibaut Courtois: toeval? Hoe dan ook: geen enkele Belg wordt kampioen in Spanje. Ook in de Copa del Rey is er geen Belgische winnaar, want de finale ging tussen Atletico Madrid en Real Sociedad, twee clubs zonder landgenoten (de Basken wonnen na strafschoppen).

... en ook niet in de Serie A of de Coppa Italia

Hetzelfde verhaal in Italië: de titel is definitief buiten bereik geraakt voor het Napoli van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne, en Inter wordt de komende dagen kampioen. De finale van de Coppa Italia gaat dan weer tussen datzelfde Inter en Lazio Roma, waar eveneens geen Belgen rondlopen.

Charles Vanhoutte de enige Belg met een trofee in Frankrijk?

De titelstrijd in de Ligue 1 speelt zich niet af rond de Rode Duivels: geen enkele van hen speelt bij leider PSG of bij Racing Lens, dat nog hoopt om de Parijse grootmacht tot het einde toe onder druk te zetten. Dan moeten we dus naar de Coupe de France kijken om een landgenoot te vinden.

In de finale tegen Racing Lens staat namelijk OGC Nice, de club van Charles Vanhoutte. De ex-speler van Union verdween recent uit de basis bij Les Aiglons en speelde in de halve finale amper 2 minuten, maar blijft wel een van de weinige Belgen die dit seizoen een trofee kan optillen.

Zeno Debast in de finale van de Portugese beker

In Portugal eindigde FC Porto voor het Benfica van Dodi Lukebakio en het Sporting Portugal van Zeno Debast. Maar de ex-Anderlechtspeler is met Sporting wel de uitgesproken favoriet in de finale van de Portugese beker, waar de Lisboeten het opnemen tegen een ploeg uit de tweede klasse: SC Union Torreense.

Ameen Al-Dakhil geblesseerd, maar Stuttgart naar de finale

In Duitsland is Bayern München van Vincent Kompany al kampioen en speelt het de bekerfinale tegen VfB Stuttgart. Ameen Al-Dakhil is helaas momenteel geblesseerd aan de knie en kwam sinds 1 maart niet meer in actie; bovendien speelde hij dit seizoen ook niet in de DFB-Pokal. Maar als Stuttgart in de finale voor een verrassing zorgt, komt die trofee wél op zijn erelijst.

Diego Moreira en Mike Penders nog in de race in de Conference League

In de Conference League moet Racing Strasbourg in de terugwedstrijd van de halve finale nog een achterstand van één goal goedmaken tegen Rayo Vallecano. Daarna moet er in de finale nog gewonnen worden van Crystal Palace of Shakhtar, zodat Diego Moreira en Mike Penders de eerste Europese trofee uit hun carrière kunnen pakken.

In de Europa League staat er sowieso een Belg in de finale: de vraag is alleen of dat Matz Sels wordt met Nottingham Forest, dan wel Amadou Onana en Youri Tielemans met Aston Villa. Zij nemen het op tegen Braga of SC Freiburg, waar geen Rode Duivels spelen.

Trossard of Kompany kampioen van Europa?

Deze week kennen we ook de affiche van de finale van de Champions League: als Vincent Kompany PSG uitschakelt in de terugmatch na de spectaculaire 5-4 uit de heenwedstrijd, kan hij in de finale Leandro Trossard en Arsenal tegenkomen. Dat is dan wel op voorwaarde dat de Gunners Atletico Madrid uitschakelen na het gelijkspel in het Wanda Metropolitano.

