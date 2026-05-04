Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

Club Brugge pakte een belangrijke zege op het veld van Anderlecht, maar achteraf ging het opvallend ook over de felle reactie van coach Ivan Leko bij de tegentreffer van paars-wit.

Leko was bijzonder scherp voor zijn ploeg op het moment van de tegengoal. “Ik was zeer ontevreden, omdat je op die manier geen tegendoelpunt mag slikken”, klonk het. De coach wees op een vermijdbare fout in de opbouw die Anderlecht opnieuw in de match bracht.

Volgens Leko was vooral de naïviteit in die fase onaanvaardbaar. “Je mag niet zo naïef zijn om daar de bal te verliezen. Je weet dat één actie alles kan veranderen in het voetbal”, stelde hij. Hij verwees ook naar de fase daarna, waarin Anderlecht via César Huerta nog dicht bij de gelijkmaker kwam, maar gered werd door een sterke interventie van de Brugse doelman.

Leko kon tegengoal niet zomaar laten passeren

Voor Leko was het signaal duidelijk: zelfs in een gewonnen wedstrijd moet de concentratie maximaal blijven. “Als je geen respect toont voor de match, word je afgestraft”, zei hij streng.

Ook kapitein Hans Vanaken gaf na afloop toe dat Club zichzelf moeilijkheden had kunnen besparen. De middenvelder zag een ploeg die lange tijd domineerde, maar in de slotfase onnodig onder druk kwam te staan.

“We zijn heel dicht bij ons beste niveau, maar we moeten die laatste twintig minuten beter managen”, aldus Vanaken. Volgens hem had de match veel vroeger beslist moeten zijn. “Na tachtig minuten moet het eigenlijk 0-5 staan. Dan vermijd je dat het nog spannend wordt.”