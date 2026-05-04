Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

Johan Walckiers
Club Brugge pakte een belangrijke zege op het veld van Anderlecht, maar achteraf ging het opvallend ook over de felle reactie van coach Ivan Leko bij de tegentreffer van paars-wit. 

Leko was bijzonder scherp voor zijn ploeg op het moment van de tegengoal. “Ik was zeer ontevreden, omdat je op die manier geen tegendoelpunt mag slikken”, klonk het. De coach wees op een vermijdbare fout in de opbouw die Anderlecht opnieuw in de match bracht.

Volgens Leko was vooral de naïviteit in die fase onaanvaardbaar. “Je mag niet zo naïef zijn om daar de bal te verliezen. Je weet dat één actie alles kan veranderen in het voetbal”, stelde hij. Hij verwees ook naar de fase daarna, waarin Anderlecht via César Huerta nog dicht bij de gelijkmaker kwam, maar gered werd door een sterke interventie van de Brugse doelman.

Leko kon tegengoal niet zomaar laten passeren

Voor Leko was het signaal duidelijk: zelfs in een gewonnen wedstrijd moet de concentratie maximaal blijven. “Als je geen respect toont voor de match, word je afgestraft”, zei hij streng. 

Ook kapitein Hans Vanaken gaf na afloop toe dat Club zichzelf moeilijkheden had kunnen besparen. De middenvelder zag een ploeg die lange tijd domineerde, maar in de slotfase onnodig onder druk kwam te staan.

“We zijn heel dicht bij ons beste niveau, maar we moeten die laatste twintig minuten beter managen”, aldus Vanaken. Volgens hem had de match veel vroeger beslist moeten zijn. “Na tachtig minuten moet het eigenlijk 0-5 staan. Dan vermijd je dat het nog spannend wordt.”

Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment"

Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden?

Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..."

Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht

Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog"

Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito

Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!"

Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil

