Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

Union beleefde een bijzonder dure avond op het veld van STVV. Niet alleen ging de leider in de Champions' Play-offs onderuit, het verloor ook nog eens drie spelers door schorsing. En dat opent perspectieven voor zowel KV Mechelen als indirect voor Club Brugge.

Union zakte voor het eerst sinds augustus van de leidersplaats en kreeg het zwaar te verduren in Sint-Truiden. Na een vroege rode kaart van Kevin Mac Allister liep de wedstrijd volledig uit de hand. De Brusselaars verloren niet alleen de match, maar ook hun controle én discipline.

Burgess, Mac Allister en Zorgane geschorst

Alsof dat nog niet genoeg was, vallen ook Christian Burgess en Adem Zorgane uit voor de volgende speeldag door gele kaarten en schorsingen. Drie belangrijke schakels dus die er tegen KV Mechelen niet bij zijn in het Dudenpark.

Dat is een serieuze aderlating voor Union. Burgess is een vaste waarde achterin, Mac Allister was een sleutelspeler in de opbouw en Zorgane is cruciaal in de balans op het middenveld. Het gemis van dat trio betekent een duidelijke verzwakking in alle linies.

Voor KV Mechelen komt dat op een bijzonder goed moment. De Maneblussers pakten hun eerste zege in de play-offs en ruiken plots opnieuw aan de vierde plaats, waardoor ze kans maken op Europees voetbal.

KV Mechelen ruikt opnieuw Europees voetbal

De ploeg van Fred Vanderbiest zal bovendien zonder veel druk naar Brussel trekken. Mechelen heeft niets te verliezen en alles te winnen, zeker tegen een gehavend Union dat mentaal ook een tik heeft gekregen na de nederlaag en de bijhorende frustraties.





En precies daar kan ook Club Brugge van profiteren. In de titelstrijd is elk puntenverlies van Union goud waard, zeker nu blauw-zwart zelf opnieuw stevig in de race zit. Een nieuwe misstap van de Brusselaars tegen KV Mechelen zou de Brugse kansen alleen maar vergroten.

Bovendien liet Union in Sint-Truiden zien dat het emotioneel kwetsbaar is wanneer het tegenzit. Rode kaarten, frustratie en discussies met de arbitrage maakten het beeld compleet. Als Mechelen dat kan uitspelen met intensiteit en efficiëntie, is een verrassing in het Dudenpark zeker niet uitgesloten.