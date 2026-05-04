Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 6 reacties
Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union beleefde een bijzonder dure avond op het veld van STVV. Niet alleen ging de leider in de Champions' Play-offs onderuit, het verloor ook nog eens drie spelers door schorsing. En dat opent perspectieven voor zowel KV Mechelen als indirect voor Club Brugge.

Union zakte voor het eerst sinds augustus van de leidersplaats en kreeg het zwaar te verduren in Sint-Truiden. Na een vroege rode kaart van Kevin Mac Allister liep de wedstrijd volledig uit de hand. De Brusselaars verloren niet alleen de match, maar ook hun controle én discipline.

Burgess, Mac Allister en Zorgane geschorst

Alsof dat nog niet genoeg was, vallen ook Christian Burgess en Adem Zorgane uit voor de volgende speeldag door gele kaarten en schorsingen. Drie belangrijke schakels dus die er tegen KV Mechelen niet bij zijn in het Dudenpark.

Dat is een serieuze aderlating voor Union. Burgess is een vaste waarde achterin, Mac Allister was een sleutelspeler in de opbouw en Zorgane is cruciaal in de balans op het middenveld. Het gemis van dat trio betekent een duidelijke verzwakking in alle linies.

Voor KV Mechelen komt dat op een bijzonder goed moment. De Maneblussers pakten hun eerste zege in de play-offs en ruiken plots opnieuw aan de vierde plaats, waardoor ze kans maken op Europees voetbal.

KV Mechelen ruikt opnieuw Europees voetbal

De ploeg van Fred Vanderbiest zal bovendien zonder veel druk naar Brussel trekken. Mechelen heeft niets te verliezen en alles te winnen, zeker tegen een gehavend Union dat mentaal ook een tik heeft gekregen na de nederlaag en de bijhorende frustraties.

En precies daar kan ook Club Brugge van profiteren. In de titelstrijd is elk puntenverlies van Union goud waard, zeker nu blauw-zwart zelf opnieuw stevig in de race zit. Een nieuwe misstap van de Brusselaars tegen KV Mechelen zou de Brugse kansen alleen maar vergroten.

Bovendien liet Union in Sint-Truiden zien dat het emotioneel kwetsbaar is wanneer het tegenzit. Rode kaarten, frustratie en discussies met de arbitrage maakten het beeld compleet. Als Mechelen dat kan uitspelen met intensiteit en efficiëntie, is een verrassing in het Dudenpark zeker niet uitgesloten.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Union SG

Meer nieuws

Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

12:40
Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

13:00
Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito Reactie

Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito

11:45
Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

12:00
2
Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

08:40
19
Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden? Opinie

Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden?

10:30
7
Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

09:30
4
Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

12:20
Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

11:45
Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

11:30
Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

08:01
1
Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

10:45
Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

07:40
9
Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

07:08
18
Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

10:00
2
Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..." Reactie

Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..."

06:00
2
"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

09:00
3
Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht Reactie

Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht

23:30
Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

08:20
Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!" Reactie

Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!"

22:15
3
Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

23:00
Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment" Reactie

Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment"

21:50
11
Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

07:00
Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog" Reactie

Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog"

21:30
1
Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

21:40
Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

06:30
2
Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

21:00
3
Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

20:33
Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

19:42
1
'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

05:00
Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

22:30
1
🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

22:00
6
"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit Analyse

"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit

18:30
1
"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op Reactie

"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

21:00
Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

21:20
🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau" Reactie

🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau"

17:15

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert" Jos Het Ei Jos Het Ei over Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten Jos Het Ei Jos Het Ei over Antwerp - Standard: 0-5 De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!" Andreas2962 Andreas2962 over Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers nick!LFC nick!LFC over "Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen TatstOn TatstOn over Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden? TatstOn TatstOn over Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint DKMA DKMA over Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union A30 A30 over Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..." Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved