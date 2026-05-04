'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De vraag of Ibrahim Karamoko al te groot is geworden voor Standard, klinkt misschien voorbarig, maar zijn ontwikkeling valt moeilijk te negeren. De Franse verdediger arriveerde relatief anoniem op Sclessin, maar groeide dit seizoen.

Wisselvallige prestaties

Beetje bij beetje bouwde hij zijn prestaties op. Zijn optredens tegen RSC Anderlecht illustreren dat perfect. Enerzijds is er zijn drang om beslissend te zijn, anderzijds zijn moeite om emoties onder controle te houden. Die mentale kwetsbaarheid kostte hem al punten en toont aan dat hij nog stappen moet zetten om de absolute top te bereiken. Zonder mentale coach binnen de clubstructuur moet hij daarin grotendeels zelf zijn weg vinden.

Volgens zijn ex-trainer Jean-Luc Vasseur, die hem begeleidde bij FC Versailles, ligt daar een belangrijke sleutel. “Het is een jongen die zich vooral geliefd moet voelen”, vertelt hij in Le Soir. Met vertrouwen groeit Karamoko zichtbaar, en dat vertaalt zich in zijn prestaties op het veld.

Veelzijdigheid

Naast die mentale kant valt ook zijn veelzijdigheid op. Karamoko speelde al centraal in de verdediging, op het middenveld en zelfs op de flank. Die flexibiliteit is tegelijk een sterkte en een valkuil: om echt door te breken zal hij zich moeten vastleggen op één positie.

Vasseur ziet hem het liefst als controlerende middenvelder, waar zijn fysieke kwaliteiten – uithoudingsvermogen, snelheid en kracht – het best tot hun recht komen. Hij omschreef hem ook als een speler die uithoudingsvermogen heeft, mobiel is en zich zeer snel verplaatst voor iemand van zijn lengte.

Progressiemarge

Technisch is er nog ruimte voor verbetering, maar zijn werkethiek en leergierigheid compenseren veel. Binnen de kern staat hij bekend als een teamspeler zonder ego, iemand die zich volledig in dienst stelt van het collectief. Dat maakt hem geliefd in de kleedkamer en versnelt zijn integratie.

Lees ook... "We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

Zijn traject kende nochtans ook moeilijke momenten, onder meer bij RE Virton, waar de context hem weinig hielp. Vandaag lijkt hij echter zijn draai gevonden te hebben. Bij Standard bewijst hij zijn waarde als een slimme investering.

Financieel plaatje

De Rouches betaalden amper 150.000 euro voor Karamoko. Ondertussen is hij volgens Transfermarkt al 2 miljoen euro waard. Met een contract op Sclessin tot 2030 loopt de vraagprijs natuurlijk al nog op.

Voor Vasseur is het duidelijk: Standard is slechts een tussenstap. Met zijn potentieel en fysieke profiel lijkt een volgende stap richting Engeland, mogelijk eerst de Championship en dan de Premier League, geen onrealistisch scenario. En dan kan Standard nog eens gouden zaken doen met een doorverkoopclausule.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Standard
Ibrahim Karamoko

Meer nieuws

Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

13:00
Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

12:40
"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op Reactie

"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

21:00
Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

12:20
Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito Reactie

Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito

11:45
Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

12:00
2
Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

11:45
Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

11:30
Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil Reactie

Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil

19:44
Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af" Reactie

Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af"

19:22
13
Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

11:00
6
Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

10:00
2
Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

10:45
Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!" Reactie

Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!"

19:04
12
Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden? Opinie

Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden?

10:30
7
Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

09:30
4
Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

17:55
"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

09:00
3
Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

08:40
20
Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

07:08
18
Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

08:20
Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

08:01
1
Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

07:00
Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

07:40
9
Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

06:30
2
Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..." Reactie

Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..."

06:00
2
Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht Reactie

Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht

23:30
Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

23:00
Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!" Reactie

Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!"

22:15
3
Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

22:30
1
Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment" Reactie

Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment"

21:50
11
🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

22:00
6
Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog" Reactie

Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog"

21:30
1
Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

21:40
Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

21:20
Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

21:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie" The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert" Jos Het Ei Jos Het Ei over Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten Jos Het Ei Jos Het Ei over Antwerp - Standard: 0-5 De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!" Andreas2962 Andreas2962 over Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers nick!LFC nick!LFC over "Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen TatstOn TatstOn over Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden? TatstOn TatstOn over Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint DKMA DKMA over Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved