Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Foto: © photonews
KRC Genk haalde Junya Ito afgelopen zomer terug naar de Cegeka Arena. Een groot succes werd dat echter niet en daar zitten enkele vervelende blessures voor tussen.

Teleurstellend seizoen voor Ito

Daar waar STVV een heel aangenaam seizoen aan het spelen is, was het voor Ito bijlange niet zo. “Over het algemeen vond ik het een teleurstellend seizoen tot nog toe”, vertelt hij voor alle duidelijkheid over zijn eigen situatie aan Het Belang van Limburg.

Ito keerde met een duidelijke bedoeling terug naar KRC Genk. Hij wilde een plekje op het WK krijgen, waardoor de keuze na contact met Dimitri De Condé bijzonder snel gemaakt was.

Veel meer defensief werk

Hij voelt zich duidelijk goed in zijn vel bij de Limburgers, ook in deze tweede passage. Sportief was het moeilijk voor hem, omdat de ploeg serieus verjongd was.

De trainerswissel tussen Fink en Hayen heeft voor hem niet veel veranderd. Onder Fink had hij enorm veel problemen met blessures, waardoor het anders was.

Straffe ambitie

“Vooral de blessure die ik op 14 oktober opliep in de match tegen Brazilië met het Japanse elftal, heeft een domper gezet op mijn seizoen”, is hij eerlijk. Vooral defensief wordt er veel meer gewerkt, zo geeft Ito mee.

Dit seizoen zit erop, maar Ito tekende voor drie jaar en wil nog een en ander laten zien. “Natuurlijk ben ik niet tevreden over dit jaar. Maar dat neemt niet weg dat ik volgend seizoen voor de titel wil spelen. De ploeg kan dat op termijn zeker aan”, besluit hij.

Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

