Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

Johan Walckiers
Goed nieuws voor de Belgische voetbalfan: de bekerfinale van 14 mei tussen Anderlecht en Union toch live op televisie te zien zijn. De uitzendrechten zijn uiteindelijk in handen gekomen van Play Sports.

De situatie leek de voorbije weken nog bijzonder onzeker. DAZN, dat de rechtenhouder is, geraakte niet meteen tot een akkoord met de traditionele Belgische zenders. Zowel VTM als VRT brachten een bod uit, maar die onderhandelingen leverden geen deal op.

Daardoor hing er lange tijd twijfel boven de uitzending van de finale, wat bijzonder uitzonderlijk zou zijn geweest voor een match van dit kaliber. Volgens het Belgische Mediadecreet moet de bekerfinale immers op het open net beschikbaar zijn voor het grote publiek.

Die regelgeving leidde zelfs tot een onderzoek door de Vlaamse Regulator voor de Media, die wou nagaan of er sprake was van een mogelijke inbreuk. Maar dat onderzoek blijkt nu achterhaald, want er is alsnog een oplossing uit de bus gekomen.

Tien dagen voor de finale is er alsnog een doorbraak gekomen in het dossier. DAZN bereikte een akkoord met Play Sports om de wedstrijd toch op televisie uit te zenden, waardoor de wetgeving gerespecteerd wordt.

Opvallend is dat niet de klassieke zenders VTM of VRT de rechten binnenhaalden, maar wel een derde speler die zo met de “prijs” aan de haal gaat. Voor Play Sports betekent het een belangrijke sportuitzending in hun aanbod richting de Belgische kijker.

Voor de fans is vooral de opluchting groot. De finale tussen Anderlecht en Union, een duel met een sterk Brussels karakter en grote sportieve inzet, zal dus gewoon live gevolgd kunnen worden op televisie.

Met deze overeenkomst is een opvallend mediadossier alsnog netjes afgerond. De focus kan nu volledig naar het sportieve, waar beide ploegen strijden om een van de belangrijkste prijzen van het seizoen.

Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

08:40
Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

09:30
Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

10:00
Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

07:40
Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..." Reactie

06:00
Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment" Reactie

Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog" Reactie

Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!" Reactie

Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op Reactie

Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil Reactie

'Als Tobe Leysen vertrekt: OHL wil deze doelman transfervrij oppikken'

Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af" Reactie

Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!" Reactie

'Na Godts en Saibari: ook deze vertrokken spelers zullen KRC Genk centen opleveren'

"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit Analyse

'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez'

🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau" Reactie

Vreemde wending: Anderlecht deze week meerdere dagen in ... Parijs

Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

