Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

Goed nieuws voor de Belgische voetbalfan: de bekerfinale van 14 mei tussen Anderlecht en Union toch live op televisie te zien zijn. De uitzendrechten zijn uiteindelijk in handen gekomen van Play Sports.

De situatie leek de voorbije weken nog bijzonder onzeker. DAZN, dat de rechtenhouder is, geraakte niet meteen tot een akkoord met de traditionele Belgische zenders. Zowel VTM als VRT brachten een bod uit, maar die onderhandelingen leverden geen deal op.

Daardoor hing er lange tijd twijfel boven de uitzending van de finale, wat bijzonder uitzonderlijk zou zijn geweest voor een match van dit kaliber. Volgens het Belgische Mediadecreet moet de bekerfinale immers op het open net beschikbaar zijn voor het grote publiek.

De bekerfinale tussen Anderlecht en Union zal op Play te zien zijn

Die regelgeving leidde zelfs tot een onderzoek door de Vlaamse Regulator voor de Media, die wou nagaan of er sprake was van een mogelijke inbreuk. Maar dat onderzoek blijkt nu achterhaald, want er is alsnog een oplossing uit de bus gekomen.

Tien dagen voor de finale is er alsnog een doorbraak gekomen in het dossier. DAZN bereikte een akkoord met Play Sports om de wedstrijd toch op televisie uit te zenden, waardoor de wetgeving gerespecteerd wordt.

Opvallend is dat niet de klassieke zenders VTM of VRT de rechten binnenhaalden, maar wel een derde speler die zo met de “prijs” aan de haal gaat. Voor Play Sports betekent het een belangrijke sportuitzending in hun aanbod richting de Belgische kijker.





Voor de fans is vooral de opluchting groot. De finale tussen Anderlecht en Union, een duel met een sterk Brussels karakter en grote sportieve inzet, zal dus gewoon live gevolgd kunnen worden op televisie.

Met deze overeenkomst is een opvallend mediadossier alsnog netjes afgerond. De focus kan nu volledig naar het sportieve, waar beide ploegen strijden om een van de belangrijkste prijzen van het seizoen.