Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Nog vier speeldagen zijn er te spelen in de Champions' Play-offs. Union SG verloor bij STVV en is zo zijn leidersplaats kwijt aan Club Brugge, dat won bij RSC Anderlecht. De ene voetbalavond was ook de andere niet volgens Peter Vandenbempt, die scherp was voor de landskampioen.

Union SG verloor na een vroege rode kaart en een late penalty met 2-1 van STVV. Het was een wedstrijd die bol stond van de suspens. De beslissingen van de arbitrage werden daarbij ook enorm scherp onder de loep genomen.

"Ik lees altijd maar dat het Union steeds meezit. Maar wie weet wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Vandaag kreeg Union in elk geval allesbehalve iets mee. Dan wordt het moeilijk", gaf Christian Burgess een stevige voorzet in zijn reactie vanop Stayen.

Heel negatieve avond voor het Belgisch voetbal

Gewezen topscheidsrechter Serge Gumienny ging meteen in de tegenaanval tegen Burgess en vond zelfs dat die door het Bondsparket zou moeten worden vervolgd. Daarna was het aan Kjell Scherpen om een bommetje te lanceren richting de fans van STVV.

Hallo, analisten? Marc Degryse lanceerde als eerste zijn idee over wat er allemaal gebeurde in de wedstrijd tussen STVV en Union SG. Ook hij was scherp voor de Brusselaars en denkt dat Union zo snel veel sympathie kan verliezen.

Trieste avond voor het Belgisch voetbal

Peter Vandenbempt ging in Vandenbempt nog een stukje verder: "Wat mij betreft was het een heel trieste avond voor ons Belgisch voetbal. Veel negativiteit, cynisme, intimidatie op en naast het veld en niets van sportiviteit of collegialiteit op of naast het veld."

"Beide coaches hebben daar wat mij betreft ook op ingespeeld en aan meegewerkt met hun gedrag langs de lijn. Elke beslissing werd gecontesteerd en ook op het veld was het zo. Het was voetbal in al zijn lelijkheid. De enige ploeg die wilde en kon voetballen heeft wel gewonnen, maar zo goed was het niet."

Verklaringen beneden alle peil

"Hubert en Burgess begrepen niet dat er commentaar was op het voetbal van Union SG. Met tien verdedigden ze de hele wedstrijd en schopten ze elke bal blind naar voren. Wie daar vragen over stelde, werd bekeken als een idioot."

"De verklaringen van Burgess achteraf waren ook beneden alle peil. Wie bedoelde hij? Als hij dat in zijn thuisland doet, dan zit zijn seizoen erop vrees ik. Een speler of een trainer mag van mij zeggen dat een scheidsrechter slecht fluit, maar als het gaat over bewust dat doen of met voorbedachten rade ... Dat kan niet. Het sloeg nergens op."

Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

13:00
Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

08:40
Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

11:00
Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito

11:45
Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

12:00
Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

12:20
Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

11:45
Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

11:30
Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden?

10:30
7
Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

08:01
1
Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

10:45
Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

09:30
4
Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

10:00
2
"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

09:00
3
Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

07:40
9
Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

08:20
Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

07:08
18
Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

23:00
Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..."

06:00
2
Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

07:00
Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht

23:30
Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

06:30
2
Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

21:00
3
Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

03/05
57
Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!"

22:15
3
Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment"

21:50
11
'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

05:00
Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog"

21:30
1
Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

22:30
1
Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

21:40
🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool

22:00
6
Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

20:33
"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

21:00
Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

21:20
Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

19:42
1
Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

20:30
1

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

