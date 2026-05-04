Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

Nog vier speeldagen zijn er te spelen in de Champions' Play-offs. Union SG verloor bij STVV en is zo zijn leidersplaats kwijt aan Club Brugge, dat won bij RSC Anderlecht. De ene voetbalavond was ook de andere niet volgens Peter Vandenbempt, die scherp was voor de landskampioen.

Union SG verloor na een vroege rode kaart en een late penalty met 2-1 van STVV. Het was een wedstrijd die bol stond van de suspens. De beslissingen van de arbitrage werden daarbij ook enorm scherp onder de loep genomen.

"Ik lees altijd maar dat het Union steeds meezit. Maar wie weet wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Vandaag kreeg Union in elk geval allesbehalve iets mee. Dan wordt het moeilijk", gaf Christian Burgess een stevige voorzet in zijn reactie vanop Stayen.

Heel negatieve avond voor het Belgisch voetbal

Gewezen topscheidsrechter Serge Gumienny ging meteen in de tegenaanval tegen Burgess en vond zelfs dat die door het Bondsparket zou moeten worden vervolgd. Daarna was het aan Kjell Scherpen om een bommetje te lanceren richting de fans van STVV.

Hallo, analisten? Marc Degryse lanceerde als eerste zijn idee over wat er allemaal gebeurde in de wedstrijd tussen STVV en Union SG. Ook hij was scherp voor de Brusselaars en denkt dat Union zo snel veel sympathie kan verliezen.

Trieste avond voor het Belgisch voetbal

Peter Vandenbempt ging in Vandenbempt nog een stukje verder: "Wat mij betreft was het een heel trieste avond voor ons Belgisch voetbal. Veel negativiteit, cynisme, intimidatie op en naast het veld en niets van sportiviteit of collegialiteit op of naast het veld."





"Beide coaches hebben daar wat mij betreft ook op ingespeeld en aan meegewerkt met hun gedrag langs de lijn. Elke beslissing werd gecontesteerd en ook op het veld was het zo. Het was voetbal in al zijn lelijkheid. De enige ploeg die wilde en kon voetballen heeft wel gewonnen, maar zo goed was het niet."

Verklaringen beneden alle peil

"Hubert en Burgess begrepen niet dat er commentaar was op het voetbal van Union SG. Met tien verdedigden ze de hele wedstrijd en schopten ze elke bal blind naar voren. Wie daar vragen over stelde, werd bekeken als een idioot."

"De verklaringen van Burgess achteraf waren ook beneden alle peil. Wie bedoelde hij? Als hij dat in zijn thuisland doet, dan zit zijn seizoen erop vrees ik. Een speler of een trainer mag van mij zeggen dat een scheidsrechter slecht fluit, maar als het gaat over bewust dat doen of met voorbedachten rade ... Dat kan niet. Het sloeg nergens op."