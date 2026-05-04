Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK
De Rode Duivels gaan stilaan de laatste rechte lijn in met oog op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En ook de Belgische voetbalbond zit allerminst stil. De komende weken zullen we steeds meer worden geactiveerd. En er vallen zelfs tickets voor het WK te winnen ...

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) lanceerde vandaag officieel haar campagne richting de FIFA World Cup 2026 onder de nieuwe baseline "We are Belgium." Het doel is dan ook duidelijk: de Belgen samenbrengen.

"Met deze campagne wil de KBVB meer dan ooit alle Belgen samenbrengen achter één vlag: die van de Rode Duivels. Voetbal blijft één van de krachtigste elementen die mensen in ons land verbindt — over generaties, talen, achtergronden en regio’s heen", klinkt het in een persbericht van de Belgische voetbalbond dat Voetbalkrant.com kon inkijken.

L'union fait la force

"Want “WE ARE BELGIUM” maakt deel uit van de bredere gedachte van “L’Union Fait La Force” en vertaalt op een eigentijdse manier de eigenheid van België: een tikkeltje surrealistisch, creatief, zelfrelativerend, divers en verbindend tussen Noord en Zuid. Tegelijk staat de campagne volledig in het teken van de fans."

"Naast de sportieve selectie van de Rode Duivels gaat de KBVB namelijk samen met haar commerciële partners ING, Proximus en Jupiler op zoek naar ‘De officiële fanselectie’ voor het WK 2026. De 26 Fans mogen het land gaan vertegenwoordigen tijdens de trip van hun leven in Seattle’." Op de webstek van de KBVB kan je ondertussen al lezen hoe je tickets kan winnen voor die wedstrijd.

Een land met één gemeenschappelijke passie

Pascale Van Damme, Voorzitster van de Raad van Bestuur van de KBVB en lid van de FIFA Council, is lyrisch over de zaak: "Met ‘WE ARE BELGIUM’ willen we tonen waar België voor staat: een land met verschillende identiteiten, maar met één gemeenschappelijke passie wanneer onze nationale ploeg speelt. De Rode Duivels hebben de kracht om mensen samen te brengen en net die verbondenheid willen we centraal plaatsen in deze campagne. Het wordt een campagne vóór en mét de fans.”

Ook CEO Peter Willems benadrukt het belang van de fanbeleving richting het WK 2026: “Deze campagne draait niet alleen rond voetbal, maar vooral rond emotie, verbondenheid en collectieve beleving. We willen supporters actief deel laten uitmaken van het verhaal van de Rode Duivels. Daarom zetten we samen met onze partners sterk in op participatie en engagement. ‘WE ARE BELGIUM’ moet een campagne worden waarin elke Belg zich kan herkennen.”

En of we er een feestje van gaan maken in de Verenigde Staten en in ons land deze zomer? Dat zou zomaar kunnen. Met 'We Are Belgium' krijgen we alvast een tagline die ook meteen - alle Roméo Elvissen in dit land ten spijt - doet denken aan Average Rob.

Die maakte met 'On met la Patate' al een onofficieel anthem een paar jaar geleden voor de Rode Duivels, waarvan we durven vermoeden dat we het misschien ook deze zomer meer zullen horen dan 'Kiss the Grass' op de diverse grote schermen in ons land. Ook over hoe je een groot scherm kan en mag zetten zijn er regels, die de Belgische voetbalbond op haar webstek uit de doeken doet.

