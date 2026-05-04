Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 1 reacties
Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"
Word fan van OH Leuven! 503

De spectaculairste wedstrijd van het weekend was die tussen KVC Westerlo en OHL Leuven. De bezoekers liepen uit tot 0-3, maar zagen de Kemphanen terugkomen tot 3-3. Doelpuntenmaker Wouter George (OHL) snapt er niets van.

Abdoul Karim Traoré, Wouter George en Kyan Vaesen. Dat waren de doelpuntenmakers van dienst in de eerste helft. OHL nam daardoor een 0-3-voorsprong en leek zijn schaapjes op het droge te hebben. Niets was minder waar. Als het ergens kan spoken, is het wel in het Westelse Kuipje. En ook nu was dat het geval. 

Van 0-3 naar 3-3

Westerlo knokte zich helemaal terug in de wedstrijd. Allahyar Sayyadmanesh, Isa Sakamoto en opnieuw Sayyadmanesh (strafschop) hadden de achterstand halfweg de tweede helft al uitgewist. De thuisploeg wilde meer, maar raakte niet meer op het scorebord. Het bleef 3-3. OHL gaf een zo goed als zekere overwinning uit handen.

Wouter George scoorde, maar was achteraf maar lauw enthousiast. "Tja, maar wat ben ik daar nu mee?", vertelde de middenvelder aan Het Laatste Nieuws. "Natuurlijk was ik superblij met dat doelpunt, maar het liefst zou ik die tweede helft uit mijn geheugen willen wissen. Ja, het had 0-4 of 0-5 moeten zijn aan de rust, maar nu was het 0-3 en dat had ook altijd moeten volstaan om hier te winnen."

George vindt het onvergeeflijk

"Er was nochtans gewaarschuwd dat we niet mochten denken dat het al gebeurd was en dat we zeker het eerste kwartier na de pauze zonder kleerscheuren moesten zien door te komen", ging George verder. "Hoe we zo in elkaar zijn kunnen stuiken, is onverklaarbaar."

"Zij hadden natuurlijk ook een andere gedaante aangenomen en wij konden niet snel genoeg schakelen. Maar het mag niet. Wat hier gebeurde, is onvergeeflijk. We hadden de overwinning altijd over de streep moeten trekken", beseft hij.

Geeft OHL zijn play-offs nog kleur?

OHL blijft zo azen op zijn eerste zege in deze play-offs. In zes wedstrijden verloor het vier keer en speelde het twee keer gelijk. Na de nederlaag tegen Charleroi op speeldag 5 besloot Felice Mazzu in te grijpen. Maar dat had niet het verhoopte effect.

OHL ontliep ternauwernood de Relegation Play-offs, maar aan een echt aangenaam seizoenseinde is het niet bezig. Het heeft nu nog vier wedstrijden om zijn play-offs nog wat kleur te geven. De eerstvolgende opdracht is een verplaatsing naar Standard, de tweede in de stand. Zelf is OHL troosteloos laatste.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
OH Leuven
Wouter George

Meer nieuws

DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

16:00
Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

15:30
3
En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

15:00
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

14:20
'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

14:50
'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

14:20
7
"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

14:00
Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

13:30
3
Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

13:00
Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

12:40
3
Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

12:20
2
Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito Reactie

Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito

11:45
1
Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

12:00
2
Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

11:45
Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

11:30
3
Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

11:00
11
Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

10:00
2
Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

10:45
1
Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden? Opinie

Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden?

10:30
8
Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

09:30
6
"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

09:00
3
Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

08:40
24
Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

08:20
Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

08:01
1
Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

07:00
Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

07:40
9
Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

07:08
20
Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

06:30
2
Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..." Reactie

Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..."

06:00
2
Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht Reactie

Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht

23:30
'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

05:00
Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

23:00
Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!" Reactie

Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!"

22:15
3
Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

Komt het nog? Gerkens verklapt hoelang Cercle nog heeft om aankoopoptie te lichten

22:30
1
Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment" Reactie

Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment"

21:50
11
"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op Reactie

"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt" André Coenen André Coenen over 'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog' Stigo12 Stigo12 over 'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land' TIGERMANIA TIGERMANIA over Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union FCB vo altijd FCB vo altijd over Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten Stigo12 Stigo12 over Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd Stigo12 Stigo12 over Code rood voor Rode Duivel: steeds minder kansen en dat net voor het WK Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk" Sv1978 Sv1978 over David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..." André Coenen André Coenen over Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved