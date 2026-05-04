Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

De spectaculairste wedstrijd van het weekend was die tussen KVC Westerlo en OHL Leuven. De bezoekers liepen uit tot 0-3, maar zagen de Kemphanen terugkomen tot 3-3. Doelpuntenmaker Wouter George (OHL) snapt er niets van.

Abdoul Karim Traoré, Wouter George en Kyan Vaesen. Dat waren de doelpuntenmakers van dienst in de eerste helft. OHL nam daardoor een 0-3-voorsprong en leek zijn schaapjes op het droge te hebben. Niets was minder waar. Als het ergens kan spoken, is het wel in het Westelse Kuipje. En ook nu was dat het geval.

Van 0-3 naar 3-3

Westerlo knokte zich helemaal terug in de wedstrijd. Allahyar Sayyadmanesh, Isa Sakamoto en opnieuw Sayyadmanesh (strafschop) hadden de achterstand halfweg de tweede helft al uitgewist. De thuisploeg wilde meer, maar raakte niet meer op het scorebord. Het bleef 3-3. OHL gaf een zo goed als zekere overwinning uit handen.

Wouter George scoorde, maar was achteraf maar lauw enthousiast. "Tja, maar wat ben ik daar nu mee?", vertelde de middenvelder aan Het Laatste Nieuws. "Natuurlijk was ik superblij met dat doelpunt, maar het liefst zou ik die tweede helft uit mijn geheugen willen wissen. Ja, het had 0-4 of 0-5 moeten zijn aan de rust, maar nu was het 0-3 en dat had ook altijd moeten volstaan om hier te winnen."

George vindt het onvergeeflijk

"Er was nochtans gewaarschuwd dat we niet mochten denken dat het al gebeurd was en dat we zeker het eerste kwartier na de pauze zonder kleerscheuren moesten zien door te komen", ging George verder. "Hoe we zo in elkaar zijn kunnen stuiken, is onverklaarbaar."

"Zij hadden natuurlijk ook een andere gedaante aangenomen en wij konden niet snel genoeg schakelen. Maar het mag niet. Wat hier gebeurde, is onvergeeflijk. We hadden de overwinning altijd over de streep moeten trekken", beseft hij.





Geeft OHL zijn play-offs nog kleur?

OHL blijft zo azen op zijn eerste zege in deze play-offs. In zes wedstrijden verloor het vier keer en speelde het twee keer gelijk. Na de nederlaag tegen Charleroi op speeldag 5 besloot Felice Mazzu in te grijpen. Maar dat had niet het verhoopte effect.

OHL ontliep ternauwernood de Relegation Play-offs, maar aan een echt aangenaam seizoenseinde is het niet bezig. Het heeft nu nog vier wedstrijden om zijn play-offs nog wat kleur te geven. De eerstvolgende opdracht is een verplaatsing naar Standard, de tweede in de stand. Zelf is OHL troosteloos laatste.