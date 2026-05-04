Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

Club Brugge heeft een geweldige zaak gedaan in de strijd om de titel. Het won met 1-3 bij RSC Anderlecht en zag Union SG eerder op het weekend verliezen van STVV. Is het nu op weg naar de titel? En hoe groot was het verschil met RSC Anderlecht?

Peter Vandenbempt wil nog niet te snel spreken over de titel voor Club Brugge, ook niet na de zege bij RSC Anderlecht: "Ik had twee weken geleden al gedacht van Union SG dat ze vertrokken waren voor de titel na de zege tegen Club Brugge en kijk hoe het is gelopen. Club Brugge won moeilijke uitwedstrijden bij KAA Gent en Anderlecht redelijk makkelijk, met veel controle en overtuiging."

"Bepalende spelers als Forbs en Tzolis hebben hun beste benen teruggevonden. Club Brugge speelt nog drie van zijn laatste vier wedstrijden thuis en moet thuis niet langer meer winnen van Union SG, dat is toch een wereld van verschil."

De stempel van Ivan Leko is groot bij Club Brugge

"De stempel van Ivan Leko is groot: al achttien doelpunten. Op bezoek bij Anderlecht was het maar 1-3, maar dat ze in de problemen kwamen leek toch maar schijn. Het had ook een historische pandoering in eigen huis kunnen zijn voor Anderlecht.

"Zaterdag speelt Club Brugge thuis tegen STVV. Dat is toch nog opletten tegen een ploeg dat overloopt van zelfvertrouwen. Het zal een voetbalwedstrijd zijn tussen twee ploegen met een positieve ingesteldheid", klonk het in Vandenbempt.

Verschil tussen Club Brugge en RSC Anderlecht is groot

Mard Degryse zag ook dat het verschil tussen Club Brugge en Anderlecht enorm was. "Club Brugge heeft medelijden gehad met Anderlecht, zondagavond. Anderlecht is op eigen veld ontsnapt aan een vernedering — er zat een monsterscore in."



"Het verschil in kwaliteit was enorm groot", is hij duidelijk in Het Laatste Nieuws. Al is dat volgens hem dan ook weer geen verrassing, zeker niet als je ziet wie er in de verdediging moest staan bij paars-wit. Volgens hem is er dan ook werk aan de winkel voor RSC Anderlecht de komende weken en maanden, ook op de transfermarkt. Een goede zaak dat de Technisch Directeur heel snel zal worden voorgesteld, dus?