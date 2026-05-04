DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

Marcelino is volgend seizoen niet langer de trainer van Villarreal. De Spaanse club maakte het nieuws maandag namiddag bekend in een officiële mededeling. Zo komt er een einde aan een tijdperk voor The Yellow Submarine.

De Spaanse coach Marcelino keerde in november 2023 terug naar de club, nadat hij er al tussen 2013 en 2016 trainer was. Hij staat nu op het punt de club te verlaten, die momenteel derde staat in La Liga en zich onlangs verzekerde van een ticket voor de Champions League van volgend seizoen. Voor het tweede seizoen op rij plaatste de ploeg zich voor het meest prestigieuze toernooi. Een absolute primeur in de geschiedenis van de club.

Georges Mikautadze en zijn ploegmaats verzekerden hun ticket voor die competitie door Levante met 5-1 opzij te zetten. Georges Mikautadze (38’, 68’), Alberto Moleiro (62’), Tajon Buchanan (87’) en Nicolas Pépé (90’) waren de doelpuntenmakers aan de kant van Villarreal. Carlos Espi (51’) scoorde het enige doelpunt voor Levante.

"Villarreal CF en Marcelino García Toral zullen na afloop van dit seizoen een einde maken aan hun samenwerking", liet Villarreal weten in een mededeling. "Villarreal CF wil Marcelino en zijn staf publiekelijk bedanken voor hun professionaliteit, inzet en werk vanaf dag één, evenals voor hun dagelijkse betrokkenheid en hun bijdrage aan de sportieve ontwikkeling tijdens de zeven seizoenen aan het hoofd van de ploeg, verdeeld over twee periodes (2013 tot 2016 en 2023 tot 2026)."

Marcelino zal voor altijd deel uitmaken van de geschiedenis van Villarreal: "De Asturiër is de trainer met de meeste wedstrijden in de clubgeschiedenis, hij zal eindigen met 298 duels in alle competities en heeft bovendien het recordaantal zeges met 145 overwinningen tot op heden."



"Tijdens zijn passage op de bank van de Yellow Submarine realiseerde Marcelino markante prestaties, zoals de terugkeer van Villarreal CF naar de Spaanse eerste klasse (2013), evenals vijf Europese kwalificaties voor de Champions League en de Europa League – met een halve finale in 2016 –, en daarnaast een halve finale in de Copa del Rey in 2015."