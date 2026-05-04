Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"

Het hing al een tijdje in de pijplijn, maar nu is het helemaal klaar als een klontje. Antoine Sibierski is de nieuwe Sportief Directeur van RSC Anderlecht. Hij begint ook meteen en wacht dus niet tot het seizoen voorbij is.

De titel en promotie van Troyes naar de Ligue 1 heeft zijn gevolgen: Antoine Sibierski kan nieuwe avonturen aangaan. En dat leidt hem dus zoals we eerder al aankondigden nu ook naar RSC Anderlecht. Antoine Sibierski gaat met onmiddellijke ingang aan de slag als Sportief Directeur van RSC Anderlecht.

"De 51-jarige Fransman krijgt de verantwoordelijkheid over het sportief beleid en het dagelijks management van alle professionele teams (First Team, Futures & Women) en stuurt ook de Scouting- en Performance-departementen aan", aldus RSC Anderlecht op haar webstek.

Man met veel ervaring komt naar RSC Anderlecht

"Antoine Sibierski kende een rijkgevulde spelerscarrière als offensieve middenvelder. Hij werd opgeleid bij LOSC Lille en speelde in de eerste helft van zijn carrière bij teams als Auxerre, Nantes en Lens. Daarna maakte hij de stap naar de Premier League, waar hij onder meer voor Manchester City en Newcastle uitkwam. Hij sloot zijn carrière af bij Wigan."

Antoine Sibierski est le nouveau directeur sportif du RSC Anderlecht. De 51-jarige Fransman krijgt de verantwoordelijkheid over het sportieve beleid van paars-wit. 🟣⚪ pic.twitter.com/r5LLJeHFVm — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 4, 2026







"Na zijn spelerscarrière deed Antoine ervaring op als trainer en technisch directeur, waardoor hij een brede kijk op het moderne voetbal ontwikkelde. De voorbije twee seizoenen was Antoine actief als Sportief Directeur bij ESTAC Troyes, een club van de City Football Group. Onder zijn bewind sloeg de club een nieuwe richting in. Troyes kroonde zich afgelopen weekend tot kampioen in Ligue 2 en promoveert naar Ligue 1 volgend seizoen."

Kenneth Bornauw tevreden met aanstelling Sibierski

CEO Kenneth Bornauw is in de wolken met de aanstelling van de Fransman: "We hebben de zoektocht naar een nieuwe sportief directeur erg grondig gevoerd. Antoine Sibierski beantwoordt volledig aan het vooropgestelde profiel."

"We zochten iemand met ervaring als speler of coach op het hoogste niveau, met bewezen sportief leiderschap en de capaciteit om dicht bij spelers en staf te staan. Iemand die een competitieve kern kan samenstellen met een duidelijke identiteit en structuur, en die – naast een sterk netwerk – ook expliciet aandacht heeft voor de doorstroming van jeugd."