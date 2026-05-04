Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4347

Het hing al een tijdje in de pijplijn, maar nu is het helemaal klaar als een klontje. Antoine Sibierski is de nieuwe Sportief Directeur van RSC Anderlecht. Hij begint ook meteen en wacht dus niet tot het seizoen voorbij is.

De titel en promotie van Troyes naar de Ligue 1 heeft zijn gevolgen: Antoine Sibierski kan nieuwe avonturen aangaan. En dat leidt hem dus zoals we eerder al aankondigden nu ook naar RSC Anderlecht. Antoine Sibierski gaat met onmiddellijke ingang aan de slag als Sportief Directeur van RSC Anderlecht.

"De 51-jarige Fransman krijgt de verantwoordelijkheid over het sportief beleid en het dagelijks management van alle professionele teams (First Team, Futures & Women) en stuurt ook de Scouting- en Performance-departementen aan", aldus RSC Anderlecht op haar webstek.

Man met veel ervaring komt naar RSC Anderlecht

"Antoine Sibierski kende een rijkgevulde spelerscarrière als offensieve middenvelder. Hij werd opgeleid bij LOSC Lille en speelde in de eerste helft van zijn carrière bij teams als Auxerre, Nantes en Lens. Daarna maakte hij de stap naar de Premier League, waar hij onder meer voor Manchester City en Newcastle uitkwam. Hij sloot zijn carrière af bij Wigan."



"Na zijn spelerscarrière deed Antoine ervaring op als trainer en technisch directeur, waardoor hij een brede kijk op het moderne voetbal ontwikkelde. De voorbije twee seizoenen was Antoine actief als Sportief Directeur bij ESTAC Troyes, een club van de City Football Group. Onder zijn bewind sloeg de club een nieuwe richting in. Troyes kroonde zich afgelopen weekend tot kampioen in Ligue 2 en promoveert naar Ligue 1 volgend seizoen."

Kenneth Bornauw tevreden met aanstelling Sibierski

CEO Kenneth Bornauw is in de wolken met de aanstelling van de Fransman: "We hebben de zoektocht naar een nieuwe sportief directeur erg grondig gevoerd. Antoine Sibierski beantwoordt volledig aan het vooropgestelde profiel."

"We zochten iemand met ervaring als speler of coach op het hoogste niveau, met bewezen sportief leiderschap en de capaciteit om dicht bij spelers en staf te staan. Iemand die een competitieve kern kan samenstellen met een duidelijke identiteit en structuur, en die – naast een sterk netwerk – ook expliciet aandacht heeft voor de doorstroming van jeugd."

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

18:30
DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

17:00
1
"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen

"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen

18:00
Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

15:30
4
Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

17:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

14:20
Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess

Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess

16:30
7
'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

14:50
'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

14:20
8
DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

16:00
Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

13:00
En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

15:00
1
Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

13:30
3
Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

12:00
3
Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

14:40
3
"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

14:00
Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

12:40
6
Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden? Opinie

Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden?

10:30
9
Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito Reactie

Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito

11:45
1
Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

09:30
6
Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

12:20
2
Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

11:00
11
Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

11:45
Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

11:30
3
Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

08:01
1
Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

10:45
3
Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

07:40
9
Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

10:00
2
Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

08:40
27
Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..." Reactie

Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..."

06:00
2
"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

09:00
4
Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht Reactie

Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht

23:30
Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

08:20
Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

07:08
21
Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment" Reactie

Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment"

21:50
11
Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

07:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

IXL IXL over Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess Dirk1897 Dirk1897 over Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal" mantoch mantoch over Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in pief pief over Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint FC BRUGES FC BRUGES over "Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen Borak Borak over DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over 🎥 Wat een enorme blunder van Senne Lammens tegen Liverpool Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk" Jasperd Jasperd over Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd" Bork Bork over Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved