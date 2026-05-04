Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

Het is stilaan D-day voor Romelu Lukaku. De speler van Napoli en de Rode Duivels staat dichter dan ooit bij een terugkeer. Al is de vraag nog maar of hij nog speelkansen zal krijgen bij zijn Italiaanse ploeg.

Romelu Lukaku werd een paar dagen geleden nog opnieuw gespot tijdens zijn revalidatie, dit keer op het trainingscomplex in Tubeke. De aanvaller was eerder ook al te vinden op de terreinen achter de Bosuil in Antwerpen.

Romelu Lukaku terug naar Italië om te gaan trainen bij Napoli

Big Rom wil zich graag klaarstomen voor het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Daar wil hij met De Rode Duivels vol voor een goed resultaat gaan en daartoe is het van belang dat hij volop kan trainen.

En als het even kan ook matchritme kan opdoen. De vraag is of coach Conte hem die kans zal gunnen de komende weken, want de relatie lijkt bekoeld. Maar volgens de laatste berichten is Lukaku alvast terug naar Italië.

Krijgt Romelu Lukaku nog speelkansen bij Napoli?

Hij zal daar eerst individueel trainen en daarna ook de groepstrainingen nog kunnen hervatten om in de best mogelijke omstandigheden naar het WK te kunnen. Voor Napoli staat de komende weken nog de verdediging van de tweede plaats op het programma.



Ze spelen nog tegen Bologna thuis (11 mei), Pisa uit (17 mei) en Udinese thuis (24 mei). We houden die matchen zeker in de gaten en kunnen alleen maar hopen dat Big Rom in een van die matchen nog wat speelminuten kan maken - al is het maar als mogelijk