Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

Nog vier speeldagen voor de boeg in de Champions' Play-offs en Europe Play-offs. Tussendoor is er ook nog een bekerfinale en ook in de Relegation Play-offs én de Promotion Play-offs staat er nog wel wat op het spel. Tijd voor vier pertinente vragen met nog vier speeldagen te gaan dus.

Vraag 1: Wie wordt kampioen?

Helemaal bovenaan het klassement is Club Brugge voor het eerst dit seizoen de nieuwe leider in de Champions' Play-offs. Zelf wonnen ze met 1-3 bij RSC Anderlecht, terwijl Union SG verloor van STVV met 2-1 en zo de leidersplaats vergooide.

Club Brugge heeft zo alles in eigen handen en is ook met 10 op 12 in de resterende vier wedstrijden - waaronder drie thuismatchen, inclusief die tegen Union SG - kampioen. Het moet dus niet meer per se in eigen huis winnen van de grote rivaal. STVV kan ook nog kampioen worden, maar dat is niet meer dan een mathematische kans.

Vraag 2: Wie wint de Europe Play-offs?

Zo mogelijk nog spannender is de strijd om de Europe Play-offs. KRC Genk, KVC Westerlo en Standard staan samen op kop met dertig punten en ook Charleroi en Antwerp zijn intrinsiek zeker nog niet uitgeschakeld, want zij staan om amper drie punten. Tegen wie kan OH Leuven nog scherprechter worden?

Vraag 3: Wie wint de Croky Cup?

Union SG heeft nog een extra kans om een prijs te pakken dit seizoen, want op 14 mei spelen ze in een Brusselse derby de finale van de Croky Cup tegen RSC Anderlecht. Paars-wit van zijn kant beseft dat ze ook moeten winnen om een (beter) Europees ticket veilig te stellen.

Vraag 4: Wie speelt volgend seizoen in de Jupiler Pro League?

En dan is er nog de vraag wie er volgend jaar in de Jupiler Pro League zal spelen. Dender klopte dit weekend La Louvière andermaal en lijkt zo vertrouwen te tanken voor het ultieme barrageduel tegen de winnaar van Lommel en Beerschot. De Limburgers trekken met een bonus van twee doelpunten naar Het Kiel.