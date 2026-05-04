'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 7 reacties
'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht lijkt dit seizoen op weg naar de vierde, vijfde of zesde plaats in de stand. En dus is er werk aan de winkel met oog op deze zomer. Versterkingen zullen moeten in huis gehaald worden om volgend seizoen de kloof met de echte top in ons land kleiner te maken of te dichten.

De voorbije maanden zijn er al meer dan 100 namen genoemd als mogelijke versterkingen van RSC Anderlecht. Sommige van die geruchten lijken hardnekkiger dan anderen en hier en daar lijkt er al een deal in de pijplijn te zitten.

Het is de vraag hoe paars-wit op dit moment aan het opereren is, aangezien ze nog geen duidelijkheid hebben over de coach van volgend seizoen, maar ook nog niet over wie nu de Technisch Directeur wordt bij de club.

RSC Anderlecht speurt de markt af op zoek naar versterking

Op die manier is het misschien moeilijk om echt tot de juiste versterkingen te komen, al doen ze bij paars-wit wel hun uiterste best vanuit de scouting. Een naam die al meermaals is genoemd, is die van Ruben Dantas Fernandes.

Dat is een 22-jarige winger die momenteel het mooie weer maakt bij Luzern. Hij ligt nog tot 2027 onder contract bij zijn club en zou dus deze zomer wel eens een deal kunnen/moeten maken om toch nog wat geld op te leveren voor zijn club.

Wordt Ruben Dantas Fernandes de opvolger van Thorgan Hazard bij RSC Anderlecht? 

Zwitserse media en ondertussen ook Het Laatste Nieuws maken gewag van de nadrukkelijke interesse van RSC Anderlecht in Dantas Fernandes. Volgens Transfermarkt is Dantas op dit moment zo’n 700.000 euro aan marktwaarde waard, al zou een transfer wel in de miljoenen kunnen lopen.

Luzern gelooft namelijk nadrukkelijk in zijn jeugdproduct en wil hem dus ook niet zomaar zonder slag of slinger laten vertrekken voor een dumpingprijs. Dit seizoen speelde hij al 26 wedstrijden voor Luzern en daarin was hij van waarde met een doelpunt en vijf assists. Wordt hij de opvolger van Thorgan Hazard op de linkerflank van Anderlecht? Dat wordt nog afwachten, zeker gezien hij ook een verdedigender profiel heeft.

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Super League
Super League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Luzern

Meer nieuws

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

14:20
Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

15:30
3
DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

16:00
'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

14:50
Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

13:00
En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

15:00
1
Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

13:30
3
Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

12:00
2
Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

14:40
1
"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

14:00
Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

12:40
3
Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden? Opinie

Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden?

10:30
8
Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito Reactie

Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito

11:45
1
Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

Tzolis en Vetlesen doen een pijnlijke vaststelling voor Anderlecht

09:30
6
Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

12:20
2
Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

11:00
11
Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

11:45
Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

11:30
3
Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

Verrassing! DAZN heeft ook deal over bekerfinale, die op deze zender te zien zal zijn

08:01
1
Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd

10:45
1
Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

Ook pech voor Club Brugge: update over blessure Nordin Jackers

07:40
9
Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

Bestuur Genk laat nederlaag in Charleroi niet blauwblauw: deze week stevige gesprekken

10:00
2
Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

08:40
24
Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..." Reactie

Hoe moet dit Anderlecht binnen 10 dagen klaar zijn voor Union? Taravel: "Als je grote matchen wil winnen..."

06:00
2
"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

"Het Belgische voetbal is ziek": JPL-supporters verlieten de tribunes vanwege... hun vlaggen

09:00
3
Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht Reactie

Ivan Leko onthult van welke ploeg hij het meest onder de indruk is, Vanaken baalt na Anderlecht

23:30
Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

Sir Alex Ferguson met ambulance afgevoerd: dit zijn de laatste berichten over zijn gezondheidstoestand

08:20
Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten

07:08
20
Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment" Reactie

Ivan Leko komt met verrassende uitspraken na pakken van leiderspositie: "Dit is nu het gevaarlijkste moment"

21:50
11
Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

Junya Ito verrast met zijn ambities voor volgend seizoen

07:00
Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog" Reactie

Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog"

21:30
1
Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

Vertrekt Vetlesen bij Club Brugge? Zo liggen de kaarten op dit moment

21:40
Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

Wat is er nog mogelijk voor Beerschot? Mo Messoudi schat thuisduel tegen Lommel in

06:30
2
Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

20:33
Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!" Reactie

Eén Gent-speler uit de wind gezet, maar er vallen harde woorden: "Dramatisch, onacceptabel, zo kan het niet!"

22:15
3
Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

Wouter Vrancken verrast met opties voor zijn toekomst als trainer

23:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Super League

 Speeldag 33
Winterthur Winterthur 0-2 Grasshoppers Grasshoppers
FC Zürich FC Zürich 0-1 Lugano Lugano
Young Boys Bern Young Boys Bern 1-1 Servette Servette
Sion Sion 3-0 Lausanne Sports Lausanne Sports
Luzern Luzern 2-2 Sankt Gallen Sankt Gallen
FC Thun FC Thun 3-1 FC Basel FC Basel

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt" André Coenen André Coenen over 'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog' Stigo12 Stigo12 over 'Bommetje: Rudi Garcia is Rode Duivel kwijt ... omdat hij kiest voor ander land' TIGERMANIA TIGERMANIA over Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union FCB vo altijd FCB vo altijd over Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten Stigo12 Stigo12 over Lommel waarschuwt Beerschot én legt meteen gameplan op tafel voor cruciale terugwedstrijd Stigo12 Stigo12 over Code rood voor Rode Duivel: steeds minder kansen en dat net voor het WK Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk" Sv1978 Sv1978 over David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..." André Coenen André Coenen over Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved