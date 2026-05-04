'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

RSC Anderlecht lijkt dit seizoen op weg naar de vierde, vijfde of zesde plaats in de stand. En dus is er werk aan de winkel met oog op deze zomer. Versterkingen zullen moeten in huis gehaald worden om volgend seizoen de kloof met de echte top in ons land kleiner te maken of te dichten.

De voorbije maanden zijn er al meer dan 100 namen genoemd als mogelijke versterkingen van RSC Anderlecht. Sommige van die geruchten lijken hardnekkiger dan anderen en hier en daar lijkt er al een deal in de pijplijn te zitten.

Het is de vraag hoe paars-wit op dit moment aan het opereren is, aangezien ze nog geen duidelijkheid hebben over de coach van volgend seizoen, maar ook nog niet over wie nu de Technisch Directeur wordt bij de club.

RSC Anderlecht speurt de markt af op zoek naar versterking

Op die manier is het misschien moeilijk om echt tot de juiste versterkingen te komen, al doen ze bij paars-wit wel hun uiterste best vanuit de scouting. Een naam die al meermaals is genoemd, is die van Ruben Dantas Fernandes.

Dat is een 22-jarige winger die momenteel het mooie weer maakt bij Luzern. Hij ligt nog tot 2027 onder contract bij zijn club en zou dus deze zomer wel eens een deal kunnen/moeten maken om toch nog wat geld op te leveren voor zijn club.

Wordt Ruben Dantas Fernandes de opvolger van Thorgan Hazard bij RSC Anderlecht?

Zwitserse media en ondertussen ook Het Laatste Nieuws maken gewag van de nadrukkelijke interesse van RSC Anderlecht in Dantas Fernandes. Volgens Transfermarkt is Dantas op dit moment zo’n 700.000 euro aan marktwaarde waard, al zou een transfer wel in de miljoenen kunnen lopen.





Luzern gelooft namelijk nadrukkelijk in zijn jeugdproduct en wil hem dus ook niet zomaar zonder slag of slinger laten vertrekken voor een dumpingprijs. Dit seizoen speelde hij al 26 wedstrijden voor Luzern en daarin was hij van waarde met een doelpunt en vijf assists. Wordt hij de opvolger van Thorgan Hazard op de linkerflank van Anderlecht? Dat wordt nog afwachten, zeker gezien hij ook een verdedigender profiel heeft.