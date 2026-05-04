'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

Het zit er dan eindelijk toch aan te komen. De nieuwe Technisch Directeur van RSC Anderlecht zou binnenkort worden voorgesteld. Mogelijk zelfs al in de komende uren, zo klinkt het. Het zit er aan te komen dat Antoine Sibierski zoals verwacht zal tekenen voor paars-wit.

Sinds het vertrek van Olivier Renard passeerden al heel wat namen op het lijstje, tot Marc Overmars van Royal Antwerp FC aan toe. Toch was al snel duidelijk dat Antoine Sibierski de meest aangewezen persoon lijkt.

Sibierski wordt de man van/voor RSC Anderlecht

De voorbije weken waren er gesprekken tussen Anderlecht en Troyes om de Technisch Directeur over te gaan nemen. De club wilde echter eerst volop voor de promotie naar de Ligue 1 gaan, voor ze verder zouden gaan met de zaak.

Zaterdag won Troyes met 4-0 van Laval, waardoor ze nu zeker zijn van de titel én van de promotie naar de Ligue 1. De 51-jarige Fransman kan nu dus officieel naar Anderlecht gaan komen, ook al waren de fans geen onverdeelde supporter van de zaak.

Paars-wit wil uit het dal kruipen

Aan de Fransman om de komende jaren te laten zien dat hij wél zijn waarde heeft en een waardige opvolger kan worden voor Renard. Paars-wit wil uit het dal kruipen en heeft daartoe dringend nood aan onder meer stabiliteit.



Bij Troyes lijken ze hem dan weer te zullen gaan missen. Sibierski moet voor heel wat inkomende transfers gaan zorgen bij paars-wit. Volgens Het Nieuwsblad zou hij wel al eens de komende uren kunnen worden voorgesteld in het Lotto Park.