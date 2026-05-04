Manuel Gonzalez
DAZN en Telenet sluiten deal over uitzendrechten Belgisch voetbal, juridische spanningen blijven
Het Belgische voetbal is volgend seizoen niet enkel te zien in de app van DAZN. Ook Telenet gaat de Jupiler Pro League, Challenger Pro League en Lotto Super League opnieuw uitzenden. Al wil dat niét zeggen dat het juridisch steekspel voorbij is.

Hoewel de recente overeenkomst tussen DAZN en Telenet een belangrijke doorbraak betekent voor de distributie van Belgisch voetbal verandert die deal weinig aan een cruciaal juridisch luik: de lopende arbitrageprocedure bij CEPANI. Integendeel, die procedure blijft een centrale rol spelen in het dossier en bepaalt in grote mate de machtsverhoudingen tussen DAZN en de Pro League.

De oorsprong van het conflict ligt in het najaar van 2025, toen DAZN aankondigde zijn vijfjarig contract voor de uitzendrechten van de Jupiler Pro League te willen beëindigen. De streamingdienst argumenteerde dat het contract economisch onhaalbaar was geworden, omdat er geen distributieakkoorden tot stand kwamen met telecomoperatoren zoals Telenet en Proximus. 

Nieuwe ontwikkeling, maar procedure bij CEPANI gaat gewoon door

Toen DAZN bovendien een betaling van ongeveer 6,6 miljoen euro inhield stapte de Pro League naar CEPANI. Het Belgische centrum voor Arbitrage en Mediatie greep snel in met voorlopige maatregelen. Die verplichten DAZN om zijn contract voorlopig volledig na te leven: wedstrijden blijven produceren en uitzenden, alle verschuldigde bedragen betalen en opnieuw onderhandelen met telecomoperatoren om distributiedeals te sluiten. 

Daarnaast hangt er een stevige stok achter de deur: bij niet-naleving riskeert DAZN boetes tot 50.000 euro per dag. Belangrijk is echter dat deze beslissing slechts tijdelijk is. Het gaat om zogenaamde “interim measures”, die geen definitief oordeel vellen over de geldigheid van het contract of de argumenten van DAZN.


 
De eigenlijke arbitrageprocedure – waarin de kern van het geschil wordt behandeld – loopt dus gewoon door. Die zal moeten uitmaken of DAZN het contract effectief rechtsgeldig kon beëindigen, en mogelijk ook bredere vragen rond mededingingsrecht en marktwerking beantwoorden.


Dat betekent concreet dat zelfs met een deal tussen DAZN en Telenet de juridische onzekerheid niet verdwenen is. De overeenkomst kan wel helpen om één van de oorspronkelijke knelpunten – de distributie – gedeeltelijk op te lossen, maar ze neemt het fundamentele conflict niet weg. CEPANI zal nog steeds moeten oordelen over de contractuele verplichtingen op lange termijn en eventuele schadeclaims.

Jupiler Pro League

 Speeldag 30
Anderlecht Anderlecht 2-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KAA Gent KAA Gent
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 Charleroi Charleroi
Standard Standard 0-0 Westerlo Westerlo
La Louvière La Louvière 5-5 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-0 Antwerp Antwerp
Club Brugge Club Brugge 4-1 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 1-3 Union SG Union SG

