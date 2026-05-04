"KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft belangrijke lessen getrokken uit heenronde Champions' Play-offs"

Fred Vanderbiest gaf vooraf zelf aan dat de Champions' Play-offs ook voor hem een leerproces ging zijn. De genomen beslissingen tegen Gent duiden erop dat hij lessen getrokken heeft uit die eerste vijf wedstrijden.

Vlak voor de aftrap tegen Gent liet hij al doorschemeren dat hij sneller kon wisselen. We schreven eerder al over de laattijdige wissels tegen Anderlecht. "Tegen Sint-Truiden duurde het na de 1-2 een eeuwigheid vooraleer we wisselden. Daar gingen we ook in de fout. We doen tegen STVV ook een wissel die totaal tegenvalt. Als coach stel je jezelf constant in vraag", gaat Vanderbiest de zelfkritiek zeker niet uit de weg.

Het is wel iets waar de coach van Malinwa duidelijk lessen heeft uitgetrokken. Tegen Gent greep hij tien minuten ver in de tweede helft al in, op een moment dat de bezoekers met hun drie invallers iets meer begonnen te dreigen. "Ze brachten een speler in die zowel naar binnen als naar buiten kon gaan, zoals Yamamoto deed bij STVV. Daarom hebben we het middenveld versterkt met Salifou."

Vanderbiest versterkte al snel het middenveld tegen Gent

De Duitse Togolees biedt in de eerste plaats loopvermogen en extra duelkracht. Servais kon zo een rijtje hoger geschoven worden. In de tribunes waren er hier en daar fluitjes te horen. Mrabti werd er zo vroeg afgehaald en dat blijft een publiekslieveling. "Mrabti was oké in balbezit, iets minder in balverlies. Na 70-75 minuten is het beste er bij hem vaak af. Daar wilde ik op anticiperen", is de verklaring van Vanderbiest.

Heeft deze vervanging gerendeerd? Gedeeltelijk wel. Met zijn 1m91 was Salifou zeker een factor in bepaalde duels. Dat neemt niet weg dat het een zenuwenslag bleef, waarin KVM tot aan het laatste fluitsignaal alert moest blijven. Het snelle ingrijpen is vooral een teken van de bewustwording in het hoofd van Vanderbiest. In Play-off 1 is het meer dan in de competitie constant aanpassingen doorvoeren om een elftal beter te maken.

Evenwicht vinden blijft van belang voor KVM-coach

Tegelijkertijd wil een coach de continuïteit en automatismen bewaren. Het komt erop aan om daar een evenwicht in te vinden. Dat geldt ook voor Vanderbiest in de komende matchen. Hij hoeft met dit in gedachten niet per se elke keer snel te wisselen, maar het tijdig doorbreken van momentum bij de tegenstander vergroot wel de kans op succes. Een heldere analyse over het spel zelf is een andere les die hij meeneemt.