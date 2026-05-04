Jonathan Lardot oordeelt over cruciale fases in STVV - Union én reageert op uithaal van Christian Burgess

Na de topper tussen STVV en Union SG was er heel wat te doen over de arbitrage. Vooral Christian Burgess stond op de achterste poten. In een reactie laat Jonathan Lardot zijn licht schijnen op de kwestie.

Bij Union SG was alles en iedereen verontwaardigt over de keuzes die de scheidsrechter maakte. Vooral de vroege rode kaart voor Kevin Mac Allister en de gefloten strafschop zijn een doorn in het oog van de regerende landskampioen.

"De scheidsrechter (Jan Boterberg, nvdr.) heeft bij die twee sleutelmomenten gedaan wat we van hem verwachten", is Jonathan Lardot héél duidelijk in Under Review. "Het waren beide goede beslissingen die op het veld zijn genomen."

Ondertussen heeft het Bondsparket beslist om de uitspraken van Christian Burgess te onderzoeken. De aanvoerder zag zelfs een complot tegen Union in de beslissingen van de scheidsrechter. Wellicht mag de verdediger van Les Unionistes zich eveneens aan een schorsingsvoorstel verwachten.

"Het is gemakkelijk om de arbitrage te bekritiseren als je niet tevreden bent met een sportief resultaat", aldus Lardot. "Het is een gemakkelijk argument, hé. Maar Boterberg was niet op een negatieve manier verantwoordelijk voor het eindresultaat van de wedstrijd. Integendeel."