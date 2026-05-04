Jonathan Lardot oordeelt over cruciale fases in STVV - Union én reageert op uithaal van Christian Burgess

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
Jonathan Lardot oordeelt over cruciale fases in STVV - Union én reageert op uithaal van Christian Burgess
Foto: © photonews
Word fan van Union SG! 338

Na de topper tussen STVV en Union SG was er heel wat te doen over de arbitrage. Vooral Christian Burgess stond op de achterste poten. In een reactie laat Jonathan Lardot zijn licht schijnen op de kwestie.

Bij Union SG was alles en iedereen verontwaardigt over de keuzes die de scheidsrechter maakte. Vooral de vroege rode kaart voor Kevin Mac Allister en de gefloten strafschop zijn een doorn in het oog van de regerende landskampioen.

"De scheidsrechter (Jan Boterberg, nvdr.) heeft bij die twee sleutelmomenten gedaan wat we van hem verwachten", is Jonathan Lardot héél duidelijk in Under Review. "Het waren beide goede beslissingen die op het veld zijn genomen."

Twee sleutelmomenten werden correct beoordeeld

Hij heeft geen enkel verwijt voor de scheidsrechter op de twee sleutelmomenten: "Hij heeft gedaan wat we van hem verwachtten. De twee belangrijke fases, met name de rode kaart en de penalty, zijn goede beslissingen die op het veld zijn genomen."

Ondertussen heeft het Bondsparket beslist om de uitspraken van Christian Burgess te onderzoeken. De aanvoerder zag zelfs een complot tegen Union in de beslissingen van de scheidsrechter. Wellicht mag de verdediger van Les Unionistes zich eveneens aan een schorsingsvoorstel verwachten.

Het is gemakkelijk om de arbitrage te bekritiseren als je niet tevreden bent met een sportief resultaat

Jonathan Lardot

Lees ook... Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"
"Het is gemakkelijk om de arbitrage te bekritiseren als je niet tevreden bent met een sportief resultaat", aldus Lardot. "Het is een gemakkelijk argument, hé. Maar Boterberg was niet op een negatieve manier verantwoordelijk voor het eindresultaat van de wedstrijd. Integendeel."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
Jonathan Lardot
Christian Burgess

Meer nieuws

Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

12:40
6
Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess

Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess

16:30
19
Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht

Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht

22:30
2
Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht

Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht

21:40
8
Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen

Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen

22:00
1
"KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft belangrijke lessen getrokken uit heenronde Champions' Play-offs" Opinie

"KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft belangrijke lessen getrokken uit heenronde Champions' Play-offs"

20:40
'Robert Lewandowski verlaat Barcelona en heeft een akkoord met Italiaanse grootmacht'

'Robert Lewandowski verlaat Barcelona en heeft een akkoord met Italiaanse grootmacht'

21:20
Kevin De Bruyne blijft waar hij is: Corriere dello Sport schept duidelijkheid over zijn toekomst bij SSC Napoli

Kevin De Bruyne blijft waar hij is: Corriere dello Sport schept duidelijkheid over zijn toekomst bij SSC Napoli

21:00
Wie is Antoine Sibierski, de nieuwe sportief directeur van Anderlecht?

Wie is Antoine Sibierski, de nieuwe sportief directeur van Anderlecht?

20:00
3
Het is nú al een soap: Terugkeer van Mourinho is erezaak voor Florentino Perez, Benfica reageert meteen op geflirt van Real Madrid

Het is nú al een soap: Terugkeer van Mourinho is erezaak voor Florentino Perez, Benfica reageert meteen op geflirt van Real Madrid

20:20
DAZN en Telenet sluiten deal over uitzendrechten Belgisch voetbal, juridische spanningen blijven

DAZN en Telenet sluiten deal over uitzendrechten Belgisch voetbal, juridische spanningen blijven

19:40
Club Brugge, STVV, Standard, Charleroi, Westerlo en KV Mechelen wijzen de weg

Club Brugge, STVV, Standard, Charleroi, Westerlo en KV Mechelen wijzen de weg

19:00
FC Barcelona heeft mondeling akkoord over contractverlenging van héél belangrijke pion

FC Barcelona heeft mondeling akkoord over contractverlenging van héél belangrijke pion

19:20
Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

18:30
2
Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

17:40
Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"

Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"

17:20
5
"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen

"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen

18:00
DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

17:00
1
Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

15:30
5
DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

16:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

14:20
'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

14:50
Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

13:00
En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

15:00
1
'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

14:20
8
Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

14:40
3
"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

14:00
Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie"

08:40
34
Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

13:30
3
Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

Hoe Club Brugge ook hoop mag zetten op... KV Mechelen: dure avond voor Union

11:00
12
Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito Reactie

Miserie zo snel vergeten: PO1-revelatie KV Mechelen doet even goed als Vetlesen, Cvetkovic en Ito

11:45
1
Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

12:00
3
Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

Analist maakt komaf met ambities Rode Duivel die aan lopende band scoort: "No f****** way!"

12:20
2
Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

Ondanks heerlijke assist: Pieter Gerkens zag negatief sleutelmoment moment voor Cercle tegen Essevee

11:45
Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

Een triestig seizoen? Deze Belgen in het buitenland maken kans op een prijs

11:30
4
Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden? Opinie

Valt keuze Taravel nog te verdedigen? Waarom Thorgan Hazard in de spits houden?

10:30
10

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Birger J. Birger J. over Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess Johnnie Walker Johnnie Walker over Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie" Vital Verheyen Vital Verheyen over Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert" IXL IXL over Wie is Antoine Sibierski, de nieuwe sportief directeur van Anderlecht? A30 A30 over Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Everton - Manchester City: 3-3 TatstOn TatstOn over Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd" IXL IXL over Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht Jasperd Jasperd over Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen Bemmer Bemmer over Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved