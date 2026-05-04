Het is nú al een soap: Terugkeer van Mourinho is erezaak voor Florentino Perez, Benfica reageert meteen op geflirt van Real Madrid

Florentino Perez wil José Mourinho opnieuw naar het Estadio Santiago Bernabeu halen. De voorzitter van Real Madrid wil op die manier tonen wie de baas is. Al geeft SL Benfica zich niét gewonnen.

Jürgen Klopp was aanvankelijk dé topkandidaat om de nieuwe coach van Real Madrid te worden. Ook voor Florentino Perez was de voomalige succescoach van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool FC de eerste keuze om de kleedkamer van De Koninklijke grondig door elkaar te schudden.

De Duitser was gecharmeerd door de interesse én had enkele gesprekken met Perez. Meer zelfs: de Spaanse én Duitse media waren ervan overtuigd dat Klopp komende zomer naar Madrid zou verhuizen. Tot de huidige sportieve baas van het Red Bull-imperium zelf aan Perez liet weten dat hij niét zal ingaan op de aanbieding.

Symbooldossier voor Florentino Perez

Het zorgt meteen voor kopzorgen in de Spaanse hoofdstad. Klopp was immers de enige kandidaat waarover unanimiteit bestaat binnen de Madrileense bestuurskamer. José Angel Sanchez en Juni Calafat kwamen ondertussen met onder anderen Didier Deschamps, Mauricio Pochettino en Lionel Scaloni af. Perez is niét overtuigd.

En wees er maar zeker van dat de voorzitter van De Koninklijke deze keer wél zijn zin zal doen. Perez was immers niét overtuigd van Xabi Alonso, maar liet zich overhalen door zijn sportief directeur en zijn hoofdscout. Ook een Spaanse ezel stoot zich géén twee keer aan eenzelfde steen. Het is een symbooldossier geworden voor Perez om deze keer zelf de nieuwe coach te kiezen.

Weet je wat, ik haal José Mourinho terug. Bel Jorge Mendes

Bovenstaande quote sprak Perez enkele dagen geleden uit in een bestuursvergadering. De Spaanse media weten dat Mendes ondertussen al zijn opdracht heeft gekregen. De supermakelaar moet The Special One terug naar het Estadio Santiago Bernabeu halen. De eerste gesprekken zijn ondertussen gevoerd.





Al kan Mourinho zelf roet in het eten strooien. In de Spaanse kranten hebben voormalige clubiconen zoals Iker Casillas, Fernando Morientes en Guti hun mening over de Portugees gegeven. Hun mening klinkt unisono: Mourinho is het verleden en is niét de juiste man om Real Madrid te reanimeren.

Hoe denkt José Mourinho zelf over een terugkeer naar Real Madrid?

Ook The Special One zelf heeft die berichten inmiddels gelezen. Het zorgt ervoor dat de Portugees zelf twijfelt of hij in die omstandigheden wil terugkeren naar Madrid. En de tijd tikt. De afkoopsom van drie miljoen euro is slechts beperkt geldig. In het contract van Mourinho staat héél duidelijk beschreven dat die afkoopsom op zeventien mei zal verdubbelen naar zes miljoen euro.

Wordt Mourinho de nieuwe coach van Real Madrid? We gaan alleszins niet lang moeten wachten op duidelijkheid. Perez is er alleszins zelf niet helemaal zeker van dat hij zijn slag zal thuis halen. Zijn enige alternatief om géén gezichtsverlies te leiden in de bestuurskamer? Klopp terughalen. Volgens de geruchtenmolen zou Toni Kroos zelfs zijn ingeschakeld om op de Duitser in te praten.

Maar ook Benfica laat zich niet kennen. Jogo weet dat de Portugese topclub ook meteen in actie is geschoten en Mourinho een contractverlenging tot medio 2029 heeft aangeboden. De komende dagen wil Rui Costa (voorzitter van Benfica, nvdr.) persoonlijk rond de tafel gaan zitten met The Special One om de laatste details uit te klaren.

