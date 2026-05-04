'Robert Lewandowski verlaat Barcelona en heeft een akkoord met Italiaanse grootmacht'

Robert Lewandowski gaat (zo goed als zeker) voor Juventus FC voetballen. De Poolse aanvaller heeft een mondeling akkoord met de Italiaanse topclub. De bevestiging van de transfer zal er pas na het huidige seizoen komen.

Het was al langer duidelijk dat Lewandowski na het seizoen zou vertrekken bij FC Barcelona. De 37-jarige Pool beschikt over een aflopend contract. Ondanks zijn prestaties van de voorbije vier seizoenen is Barça niet geneigd om opnieuw te investeren in een speler die in de nadagen van zijn actieve carrière zit.

Zes miljoen euro per jaar

Juventus wil dat dan weer wél doen. En het moet gezegd: De Oude Dame tast in de buidel. Er is een mondeling akkoord over een contract voor één seizoen, mét de mogelijkheid om er een voetbaljaargang bij te pakken. Lewandowski zal in Turijn zes miljoen euro per jaar verdienen.

Ook AC Milan trok aan de mouw van Lewandowski. I Rossoneri kwamen echter nooit in de buurt van het voorstel dat Juventus heeft gedaan. De keuze was voor Lewa dan ook snel gemaakt.

Via Polen, Duitsland en Spanje naar Italië



Lewandowski brak in Polen door bij Lech Poznan. Via Borussia Dortmund ging het naar Bayern München. De voorbije vier seizoenen was de Pool één van de absolute sterkhouders bij Barcelona.