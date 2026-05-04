Manuel Gonzalez
Kevin De Bruyne blijft waar hij is: Corriere dello Sport schept duidelijkheid over zijn toekomst bij SSC Napoli
De onduidelijkheid rond de toekomst van Kevin De Bruyne mag definitief het archief in. SSC Napoli is niét van plan om komende zomer te breken met de Rode Duivel. Integendeel.

'De Bruyne, presente e futuro' en KDB, Il Napoletano. Corriere dello Sport is op de voorpagina héél duidelijk als het over de toekomst van Kevin De Bruyne bij SSC Napoli gaat. De Rode Duivel gaat helemaal nergens heen. Op die manier komt er ook meteen een einde aan de onduidelijkheid.

De Bruyne -  die de voorbije weken onderwerp was van speculatie over zijn fysieke paraatheid en rol binnen het team - zou nu toch het vertrouwen genieten van de clubleiding én technische staf. Eerder klonken er in Italiaanse media twijfels over de fitheid van De Bruyne, die de laatste seizoenen vaker met blessureleed te maken kreeg. Daarnaast werd ook zijn toegevoegde waarde in vraag gesteld, gezien de intensiteit van de Serie A en de tactische eisen die Napoli stelt aan zijn middenvelders. 

Kan Kevin De Bruyne nog presteren op topniveau? Ja!

Sommigen vroegen zich af of de Rode Duivel nog het verschil kon maken op het hoogste niveau, zeker in een competitie die bekendstaat om haar defensieve discipline. Toch lijkt Napoli niet van plan om afscheid te nemen van zijn sterspeler. Integendeel, volgens Corriere dello Sport wil de club net verder bouwen rond de ervaring en het spelinzicht van De Bruyne. Binnen de kleedkamer zou hij een belangrijke rol spelen, niet alleen op het veld maar ook als leider en mentor voor jongere spelers.


De technische staf zou bovendien overtuigd zijn dat een fitte De Bruyne nog steeds tot de absolute top behoort in Europa. Zijn vista, passing en vermogen om wedstrijden open te breken blijven unieke troeven. Indien hij fysiek op peil blijft kan hij een sleutelrol spelen in de ambities van Napoli, zowel in de competitie als in Europa. Met deze beslissing lijkt Napoli een duidelijk signaal te geven: Kevin De Bruyne blijft een cruciale pion in het sportieve project. De komende maanden zullen uitwijzen of hij dat vertrouwen ook op het veld kan bevestigen.

