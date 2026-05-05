Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover"

Brandon Morren, voetbaljournalist
De clash tussen STVV en Union SG leverde niet alleen spektakel op het veld op, maar ook flink wat frustratie langs de zijlijn. Vooral dat laatste viel bij Hein Vanhaezebrouck bijzonder zwaar op.

Afgelopen weekend nam STVV het op tegen Union SG. De Truienaars konden in eigen huis met 2-1 winnen na een opvallende wedstrijd. Na 12 minuten spelen kwamen ze met een man meer te staan na rood voor Mac Allister. 

Lange tijd bleef het 0-0: Union hield achteraan alles dicht en stopte gewoon met voetballen. Invaller Oumar Diouf scoorde pas in minuut 86 het eerste doelpunt van de partij, op dat moment leek het ook de beslissende treffer te zijn, maar niets bleek minder waar. Kevin Rodriguez maakte nog gelijk terwijl Ryotaro Ito vanop de stip voor de 2-1 zorgde in minuut 90+10.

Na afloop was er heel wat te doen om de arbitrage, vooral langs de kant van Union. De Brusselaars waren niet tevreden met scheidsrechter Jan Boterberg en lieten dat ook duidelijk merken. "Dat Boterberg geen geel geeft aan Sebaoui voor een fout aan de zijlijn, of zelfs niet fluit voor een stevige overtreding van Sissako op de rand van de zestien: daar viel wel iets over te zeggen", vertelde Hein Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad.

Maar toch was er iets wat nog meer irriteerde voor Vanhaezebrouck. "Heel die heisa, dat constante gezeur aan de zijlijn tegen mekaar en bij de vierde assistent, daar heb ik me verschrikkelijk aan gestoord. Michiel Allaerts zal met tuitende oren zijn thuisgekomen. Dat was geen reclame voor ons Belgisch voetbal."


Hij neemt daarbij ook STVV-coach Wouter Vrancken op de korrel. "Ook het gedrag en dat cynische lachen van Wouter Vrancken altijd, het aan de baard trekken van Burgess achteraf. Soms erger je je natuurlijk als trainer, maar zelfs de minste inworp werd betwist. Zijn gemekker was erover. Ik heb veel respect voor de manier waarop STVV voetbalt en wat Wouter daarvan gemaakt heeft. Maar in dat prachtige verhaal was dit een pagina die hij best snel omslaat."

Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

09:40
Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

