'Thibaut Courtois is opnieuw klaar en wil gepland titelfeestje van FC Barcelona verbrodden'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 1 reacties
'Thibaut Courtois is opnieuw klaar en wil gepland titelfeestje van FC Barcelona verbrodden'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zondag staat de absolute Spaanse topper tussen FC Barcelona en Real Madrid op het programma. Mét Thibaut Courtois tussen de Madrileense palen? Dat is alvast de bedoeling. En het ziet er héél goed uit.

El Clasico van komende zondag is er alvast eentje met extra veel pit. FC Barcelona heeft aan een punt genoeg om de Spaanse landstitel op zak te steken.

En dat wil Real Madrid natuurlijk niét laten gebeuren in een onderlinge confrontatie. De Koninklijke wil dan ook zo sterk mogelijk naar Camp Nou reizen om het Catalaanse titelfeestje met minstens een week uit te stellen.

Thibaut Courtois traing opnieuw met de groep

Diario AS weet dat dat wellicht mét Thibaut Courtois zal zijn. De Rode Duivel werkte maandag een volledige training af met de groep en lijkt klaar om zijn plaats tussen de palen opnieuw in te nemen.

Courtois revalideert ondertussen al zes weken van een spierletsel aan de rechterquadriceps. De doelman miste niet alleen de wedstrijden met Real Madrid, maar eveneens de trip met de Rode Duivels naar de Verenigde Staten.

Moet Real Madrid Kylian Mbappé missen?

Al zal Real Madrid wellicht niet met de sterkst mogelijk elf aantreden in Barcelona. Kylian Mbappé kampt immers nog steeds met een spierblessure in het linkerbeen en zal wellicht niét speelklaar geraken.

De Fransman zit overigens in een stormpje. Mbappé zou de voorbije dagen een vakantie genomen hebben in Italië zonder medeweten van zijn club. En dat middenin een revalidatie...

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Barcelona - Real Madrid live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (10/05).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Barcelona
Real Madrid
Thibaut Courtois

Meer nieuws

Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

09:40
Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie

Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie

09:21
4
Titelstrijd Premier League krijgt nieuwe wending: Jérémy Doku houdt Manchester City eigenhandig in de race

Titelstrijd Premier League krijgt nieuwe wending: Jérémy Doku houdt Manchester City eigenhandig in de race

08:55
3
Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover"

Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover"

08:25
Zakaria El Ouahdi krijgt verdiende bekroning na nieuw topseizoen bij Genk

Zakaria El Ouahdi krijgt verdiende bekroning na nieuw topseizoen bij Genk

07:40
Keren play-offs sneller terug dan verwacht? KAA Gent wil opnieuw voor grote verandering zorgen

Keren play-offs sneller terug dan verwacht? KAA Gent wil opnieuw voor grote verandering zorgen

07:10
12
Romelu Lukaku is alomtegenwoordig op de geruchtenmolen: dit is de actuele stand van zaken

Romelu Lukaku is alomtegenwoordig op de geruchtenmolen: dit is de actuele stand van zaken

07:00
1
FC Barcelona heeft mondeling akkoord over contractverlenging van héél belangrijke pion

FC Barcelona heeft mondeling akkoord over contractverlenging van héél belangrijke pion

19:20
1
DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met stevige dubbelslag

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met stevige dubbelslag

06:00
'Robert Lewandowski verlaat Barcelona en heeft een akkoord met Italiaanse grootmacht'

'Robert Lewandowski verlaat Barcelona en heeft een akkoord met Italiaanse grootmacht'

21:20
3
Jonathan Lardot oordeelt over cruciale fases in STVV - Union én reageert op uithaal van Christian Burgess

Jonathan Lardot oordeelt over cruciale fases in STVV - Union én reageert op uithaal van Christian Burgess

23:00
10
Het is nú al een soap: Terugkeer van Mourinho is erezaak voor Florentino Perez, Benfica reageert meteen op geflirt van Real Madrid

Het is nú al een soap: Terugkeer van Mourinho is erezaak voor Florentino Perez, Benfica reageert meteen op geflirt van Real Madrid

20:20
Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht

Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht

22:30
7
Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen

Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen

22:00
9
Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht

Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht

21:40
9
"KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft belangrijke lessen getrokken uit heenronde Champions' Play-offs" Opinie

"KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft belangrijke lessen getrokken uit heenronde Champions' Play-offs"

20:40
Kevin De Bruyne blijft waar hij is: Corriere dello Sport schept duidelijkheid over zijn toekomst bij SSC Napoli

Kevin De Bruyne blijft waar hij is: Corriere dello Sport schept duidelijkheid over zijn toekomst bij SSC Napoli

21:00
Wie is Antoine Sibierski, de nieuwe sportief directeur van Anderlecht?

Wie is Antoine Sibierski, de nieuwe sportief directeur van Anderlecht?

20:00
5
DAZN en Telenet sluiten deal over uitzendrechten Belgisch voetbal, juridische spanningen blijven

DAZN en Telenet sluiten deal over uitzendrechten Belgisch voetbal, juridische spanningen blijven

19:40
Club Brugge, STVV, Standard, Charleroi, Westerlo en KV Mechelen wijzen de weg

Club Brugge, STVV, Standard, Charleroi, Westerlo en KV Mechelen wijzen de weg

19:00
Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

18:30
3
"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen

"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen

18:00
Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

17:40
Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"

Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"

17:20
6
DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

17:00
3
DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

16:00
Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess

Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess

16:30
27
Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

15:30
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

14:20
En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

15:00
1
'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

14:50
Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

14:40
3
'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

14:20
9
"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

"We are Belgium": Belgische voetbalbond zet alles op alles, 26 fans mogen mee naar het WK

14:00
Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

13:30
3
Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

13:00

Meer nieuws

Populairste artikels

La Liga

 Speeldag 34
Girona FC Girona FC 0-1 Real Mallorca Real Mallorca
Villarreal Villarreal 5-1 Levante Levante
Valencia CF Valencia CF 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
Alaves Alaves 2-4 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Osasuna Osasuna 1-2 Barcelona Barcelona
Celta De Vigo Celta De Vigo 3-1 Elche CF Elche CF
Getafe Getafe 0-2 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Real Betis Real Betis 3-0 Real Oviedo Real Oviedo
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 0-2 Real Madrid Real Madrid
Sevilla Sevilla 1-0 Real Sociedad Real Sociedad

Nieuwste reacties

FCB vo altijd FCB vo altijd over Jonathan Lardot oordeelt over cruciale fases in STVV - Union én reageert op uithaal van Christian Burgess Polikarpus Polikarpus over Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess Jasperd Jasperd over Titelstrijd Premier League krijgt nieuwe wending: Jérémy Doku houdt Manchester City eigenhandig in de race Stigo12 Stigo12 over 'Robert Lewandowski verlaat Barcelona en heeft een akkoord met Italiaanse grootmacht' Star.CSR Star.CSR over Keren play-offs sneller terug dan verwacht? KAA Gent wil opnieuw voor grote verandering zorgen Stigo12 Stigo12 over Dan toch mee naar het WK? Belg is niet af te stoppen en gaat Lionel Messi voorbij Vital Verheyen Vital Verheyen over Eindelijk! Goed nieuws voor Telenet-klanten! DAZN bereikt akkoord over uitzendrechten Goro Goro over Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie aaikeboy aaikeboy over Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht André Coenen André Coenen over Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved