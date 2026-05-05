Aernout Van Lindt
DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met stevige dubbelslag
SK Beveren heeft er een geweldig seizoen opzitten. Het team verloor in de Challenger Pro League geen enkele wedstrijd en is zo met recht en reden de kampioen in de tweede klasse. Volgend seizoen wacht een nieuw avontuur.

SK Beveren zal volgend seizoen opnieuw uitkomen op het hoogste niveau. En de vraag is in hoeverre dat zal zijn met het team dat dit seizoen boven alles en iedereen uitstak op het tweede hoogste niveau. Enkele knopen zijn ondertussen alvast doorgehakt.

Zo gaan de Wase Leeuwen alvast door met een aantal van de belangrijke spelers van dit seizoen. Dat hebben ze laten weten via de sociale media en de website van de club. Om te beginnen doet Bruno Godeau er nog een jaartje bij.

"Rots in de branding Bruno Godeau blijft ook op het hoogste niveau onze kleuren verdedigen. Bruno Godeau kwam afgelopen zomer de Beverse rangen versterken. Maar liefst 30 keer verscheen hij tussen de lijnen. Daarin deed hij vier keer de netten trillen en hielp hij Beau Reus mee aan veertien clean sheets", aldus Beveren op haar webstek.

En het is twee leuke nieuwtjes voor de plek van één op maandag bij de Waaslanders, want er is met Lennart Mertens nog een tweede speler die een verlengd verblijf van een jaartje heeft weten te tekenen bij Beveren.

"Onze topschutter is ook volgend seizoen te zien op de Freethiel", aldus Beveren nogmaals op de eigen website.  "Lennart Mertens arriveerde in november ’24 in Beveren en liet sindsdien voortdurend zijn waarde zien. In anderhalf seizoen SKB verscheen hij exact 50 keer tussen de lijnen."

"Daarin vond hij maar liefst 34 maal de weg naar doel en was hij ook goed voor 7 assists", zijn ze bij Beveren blij met de keuzes van beide spelers. Voor beiden is het ook een mooie kans om te laten zien dat ze toch nog hun waarde hebben en ook op het hoogste niveau mee kunnen.

Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

