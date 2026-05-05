Manuel Gonzalez
Romelu Lukaku is alomtegenwoordig op de geruchtenmolen: dit is de actuele stand van zaken
De media heeft dezer dagen een vette kluif aan de toekomst van Romelu Lukaku. De Rode Duivel staat op scheiden met SSC Napoli en wordt héél véél gespot op de geruchtenmolen. Wat is de situatie nu echt?

We gaan meteen antwoorden op die vraag: Romelu Lukaku zet een punt achter zijn herstel bij Move To Cure en keert terug naar Italië. Zijn enige bekommernis op dit moment: zo fit mogelijk zijn bij de start van het WK. Niets meer, maar ook niets minder.

Met een clubtoekomst is Lukaku vandaag niét bezig. Al lijkt het ondertussen wél een zekerheid dat die toekomst niet in Napels ligt. SSC Napoli wil af van het zware loon van Big Rom, terwijl ook de aanvaller een duidelijk signaal gaf door terug te keren naar Antwerpen en alles op zijn revalidatie te zetten.

Het gonst dezer dagen van de geruchten rond Lukaku. Het lijkt wel alsof zijn entourage een wereldreis aan het maken is om Lukaku over aan te bieden. De ene dag wordt Lukaku gelinkt aan een avontuur in Saoedi-Arabië of in de Verenigde Staten, terwijl hij de andere dag zichzelf heeft aangeprezen bij Juventus FC, AC Milan én Internazionale FC.

Ondertussen beweren sommige Engelse kranten dat Lukaku een terugkeer naar de Premier League in zijn hoofd wil zetten. Big Rom zou zichzelf hebben aangeboden bij Chelsea FC én Newcastle United. En uiteraard lijkt ook RSC Anderlecht hem al binnen te hebben. Komt die grootse terugkeer naar het Lotto Park er deze zomer al?



De realiteit hebben in de eerste alinea echter al neergeschreven. Lukaku heeft één bekommernis: zo fit mogelijk zijn bij de start van het WK. Niets meer én ook niets minder. Waar de geruchten dan vandaan komen? Een legertje aan zogenaamde tussenpersonen probeert een graantje mee te pikken op de kap van Lukaku.

In realiteit zal er géén beslissing vallen voor het einde van het WK. In het verleden wachtte Lukaku quasi altijd tot het laatste nippertje om een transfer af te ronden. Dat zal deze keer niet anders zijn. Of Anderlecht al mag beginnen dromen? Momenteel heeft paars-wit de financiële middelen niet om alle puzzelstukjes te doen passen. Maar dromen mag natuurlijk…

Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht

Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover"

Titelstrijd Premier League krijgt nieuwe wending: Jérémy Doku houdt Manchester City eigenhandig in de race

Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht

Keren play-offs sneller terug dan verwacht? KAA Gent wil opnieuw voor grote verandering zorgen

Kevin De Bruyne blijft waar hij is: Corriere dello Sport schept duidelijkheid over zijn toekomst bij SSC Napoli

Zakaria El Ouahdi krijgt verdiende bekroning na nieuw topseizoen bij Genk

'Thibaut Courtois is opnieuw klaar en wil gepland titelfeestje van FC Barcelona verbrodden'

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met stevige dubbelslag

Jonathan Lardot oordeelt over cruciale fases in STVV - Union én reageert op uithaal van Christian Burgess

Wie is Antoine Sibierski, de nieuwe sportief directeur van Anderlecht?

Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"

Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen

"KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft belangrijke lessen getrokken uit heenronde Champions' Play-offs" Opinie

'Robert Lewandowski verlaat Barcelona en heeft een akkoord met Italiaanse grootmacht'

Het is nú al een soap: Terugkeer van Mourinho is erezaak voor Florentino Perez, Benfica reageert meteen op geflirt van Real Madrid

DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

DAZN en Telenet sluiten deal over uitzendrechten Belgisch voetbal, juridische spanningen blijven

Club Brugge, STVV, Standard, Charleroi, Westerlo en KV Mechelen wijzen de weg

FC Barcelona heeft mondeling akkoord over contractverlenging van héél belangrijke pion

Analisten unisono: "Club Brugge had medelijden, Anderlecht is aan vernedering ontsnapt"

Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen

Transfernieuws en Transfergeruchten 03/02

Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess

'Habemus TD: witte rook maandag boven het Lotto Park'

'RSC Anderlecht heeft gedroomde opvolger van Thorgan Hazard nadrukkelijk op het oog'

DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

Project bekerfinale: Taravel krijgt paar opstekers, maar ook hele ferme domper te verwerken

En plots is er een Europese droom op ... Sclessin: "Zelfde schuitje"

Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld

Ineens ligt de lat bijzonder hoog bij Club Brugge: Ivan Leko ging door het lint

Felice Mazzu trok al aan de alarmbel en ook deze OHL-speler doet het: "Onvergeeflijk"

Serie A

 Speeldag 35
Pisa Pisa 1-2 Lecce Lecce
Udinese Udinese 2-0 Torino Torino
Como Como 0-0 Napoli Napoli
Atalanta Atalanta 0-0 Genoa Genoa
Bologna Bologna 0-0 Cagliari Cagliari
Sassuolo Sassuolo 2-0 AC Milan AC Milan
Juventus Juventus 1-1 Hellas Verona Hellas Verona
Inter Milaan Inter Milaan 2-0 Parma Parma
Cremonese Cremonese 1-2 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 4-0 Fiorentina Fiorentina

