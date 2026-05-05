Romelu Lukaku is alomtegenwoordig op de geruchtenmolen: dit is de actuele stand van zaken

De media heeft dezer dagen een vette kluif aan de toekomst van Romelu Lukaku. De Rode Duivel staat op scheiden met SSC Napoli en wordt héél véél gespot op de geruchtenmolen. Wat is de situatie nu echt?

We gaan meteen antwoorden op die vraag: Romelu Lukaku zet een punt achter zijn herstel bij Move To Cure en keert terug naar Italië. Zijn enige bekommernis op dit moment: zo fit mogelijk zijn bij de start van het WK. Niets meer, maar ook niets minder.

Met een clubtoekomst is Lukaku vandaag niét bezig. Al lijkt het ondertussen wél een zekerheid dat die toekomst niet in Napels ligt. SSC Napoli wil af van het zware loon van Big Rom, terwijl ook de aanvaller een duidelijk signaal gaf door terug te keren naar Antwerpen en alles op zijn revalidatie te zetten.

Romelu Lukaku is alomtegenwoordig op de geruchtenmolen

Het gonst dezer dagen van de geruchten rond Lukaku. Het lijkt wel alsof zijn entourage een wereldreis aan het maken is om Lukaku over aan te bieden. De ene dag wordt Lukaku gelinkt aan een avontuur in Saoedi-Arabië of in de Verenigde Staten, terwijl hij de andere dag zichzelf heeft aangeprezen bij Juventus FC, AC Milan én Internazionale FC.

Ondertussen beweren sommige Engelse kranten dat Lukaku een terugkeer naar de Premier League in zijn hoofd wil zetten. Big Rom zou zichzelf hebben aangeboden bij Chelsea FC én Newcastle United. En uiteraard lijkt ook RSC Anderlecht hem al binnen te hebben. Komt die grootse terugkeer naar het Lotto Park er deze zomer al?





De realiteit hebben in de eerste alinea echter al neergeschreven. Lukaku heeft één bekommernis: zo fit mogelijk zijn bij de start van het WK. Niets meer én ook niets minder. Waar de geruchten dan vandaan komen? Een legertje aan zogenaamde tussenpersonen probeert een graantje mee te pikken op de kap van Lukaku.

In realiteit zal er géén beslissing vallen voor het einde van het WK. In het verleden wachtte Lukaku quasi altijd tot het laatste nippertje om een transfer af te ronden. Dat zal deze keer niet anders zijn. Of Anderlecht al mag beginnen dromen? Momenteel heeft paars-wit de financiële middelen niet om alle puzzelstukjes te doen passen. Maar dromen mag natuurlijk…