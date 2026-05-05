Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie

Ronny Deila is niet langer de trainer van Maccabi Tel Aviv. Maar meer nog dan die breuk, is het vooral de reden achter zijn overhaaste vertrek die hem zwaar in de problemen zou kunnen brengen.

Ronny Deila vond in februari, na enkele maanden zonder club, opnieuw onderdak op de bank van Maccabi Tel Aviv. Het effect liet niet op zich wachten: een ploeg die helemaal de weg kwijt was, veranderde onder zijn leiding in een zelfverzekerd elftal dat weer resultaten aaneenreeg. Maar de oorlog zette daar abrupt een rem op, en dwong Deila zelfs om met de bus naar Egypte te vluchten om aan de raketten te ontsnappen.

De voorbije weken had hij zijn werk bij Maccabi nochtans opnieuw hervat. Maar maandag volgde plots een verrassing: de club kondigde op bijzonder korte en onverwachte wijze het einde van de samenwerking aan. “Maccabi Tel Aviv en Ronny Deila hebben in onderling overleg beslist dat hij zijn functie met onmiddellijke ingang neerlegt om persoonlijke redenen”, klinkt het in het officiële communiqué.

הודעת מועדון

מועדון הכדורגל מכבי תל אביב והמאמן הראשי רוני דיילה הגיעו להסכמה הדדית כי הוא ייקח פסק זמן מתפקידו באופן מיידי מסיבות אישיות. קני מילר ימונה למאמן הראשי הזמני. pic.twitter.com/b8XX2644N5 — Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) May 4, 2026

Ronny Deila zwaar in opspraak

De Israëlische club houdt de lippen voorlopig stijf op elkaar, maar de Noorse pers kwam al snel met meer details naar buiten. Volgens VG en TV2 loopt hun landgenoot momenteel tegen een onderzoek wegens seksuele intimidatie aan.

De voormalige trainer van Club Brugge en Standard zou vorige donderdag een taxichauffeur seksueel geïntimideerd hebben. De vrouw diende nadien klacht in. Door de ernst van die beschuldigingen voelde Deila zich genoodzaakt om zelf ook te reageren.





Israëlische justitie onderzoekt zaak

“Ik wil reageren op de beschuldigingen die tegen mij zijn geuit. Donderdagavond heeft zich een incident voorgedaan toen ik met een taxi naar huis reed. Ik herinner me de details niet goed, omdat ik te veel had gedronken. Daarom had ik ook een taxi genomen”, verklaarde hij in een nieuw communiqué.

Ronny Deila geeft niet expliciet toe dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie, maar excuseert zich wel als zijn woorden de taxichauffeur hebben gekwetst. De Israëlische politie laat ondertussen weten dat het onderzoek nog maar in een beginfase zit en dat er onder meer naar videobeelden wordt gezocht.