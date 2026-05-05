Opsteker voor KRC Genk met oog op cruciale wedstrijd tegen Westerlo

Brandon Morren
KRC Genk heeft zijn voorsprong in de Europe Play-offs volledig uit handen gegeven en voelt de druk nu volop toenemen. In aanloop naar de cruciale topper tegen Westerlo kwam er wel al één opsteker uit de ziekenboeg.

KRC Genk heeft veel werk de komende weken. De Limburgers begonnen als topfavoriet aan de Europe Play-offs en hadden ook een mooie voorsprong. Alleen hebben ze hun krediet nu al volledig opgebruikt.  Ook in de terugwedstrijd konden ze niet winnen van Charleroi.

De Smurfen gingen met 2-0 onderuit op het veld van de Carolo's. Voor Genk een onwaarschijnlijk slechte zaak terwijl het de play-offs plots een stuk spannender maakt. Nu staat blauw-wit samen met Westerlo én Standard op de leidersplaats met 30 punten. Dankzij gewonnen matchen hebben de Rouches een streepje voor.

KRC Genk krijgt in volle spanning rond PO2 toch goed nieuws te horen

De komende weken worden cruciaal en de ontknoping van PO2 kan zelfs nog spannender worden dan de titelstrijd. Money time voor Racing Genk, dat al zijn troepen zal kunnen gebruiken. In dat opzicht kreeg de club al goed nieuws te horen.

Volgens Het Belang van Limburg sluit Yaimar Medina deze week opnieuw aan op training. Hij was er niet bij tegen Charleroi omdat hij vorige week een spierblessure opliep op training. Groot was de schade uiteindelijk niet.


Medina zal deze week dus opnieuw trainen, waardoor de kans groot is dat hij dit weekend tegen Westerlo in de selectie zit. Genk ontvangt de Kemphanen zondag in de Cegeka Arena. 

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

