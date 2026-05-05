Chelsea voert interesse op, PL-clubs staan in de rij: jackpot op komst voor Club Brugge?

Club Brugge mag zich stilaan opmaken voor een nieuwe zomer vol transfergeruchten, en één naam springt daarbij steeds nadrukkelijker in het oog. Joel Ordóñez wekt namelijk almaar meer belangstelling uit de Premier League.

Joel Ordonez maakt indruk in de Jupiler Pro League

De jonge centrale verdediger groeide al snel uit tot een vaste waarde bij Club. In de zomer van 2022 kwam hij voor net geen 4 miljoen euro over van Independiente. Eerst kwam hij 32 keer in actie bij Club NXT voor hij van een plaats bij de hoofdmacht mocht proeven.

Dit seizoen zit hij al 42 wedstrijden en dat is ook de grote Europese clubs niet ontgaan. Volgens TEAMtalk heeft Chelsea namelijk zijn interesse kracht bijgezet. Afgelopen weekend stuurde de club zijn scouts uit Londen naar Brussel om Ordonez aan het werk te zien tegen Anderlecht.

Chelsea toont stevige interesse in Ordonez

Nog opvallend: Chelsea zou Ordonez al volgen sinds 2022, nog voor hij zijn transfer naar Club Brugge realiseerde. Ondertussen zijn de Blues onder de indruk van de evolutie die hij bij blauw-zwart doormaakte. De Ecuadoriaan speelde al veel op Champions League-niveau, wat ook niet onbelangrijk is voor geïnteresseerde clubs.

Dat lijstje is ondertussen ook best lang aan het worden. Liverpool, Manchester United, Tottenham en Aston Villa hebben hem de voorbije maanden stevig in de gaten gehouden. Op deze manier lijkt het ook waarschijnlijk dat de Premier League de volgende stap wordt voor Ordonez.





Het prijskaartje mag dan ook niet afschrikken. Club Brugge zou naar verluidt zo'n 40 miljoen euro willen vangen voor zijn goudhaantje. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op dit moment op 33 miljoen euro. In het geval van een transfer zal Club op zijn beurt ook een vervanger moeten aantrekken.