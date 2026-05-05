FC Barcelona is gewaarschuwd: Thibaut Courtois toont zich nu ook op het veld

Manuel Gonzalez
Zondag staat de absolute Spaanse topper tussen FC Barcelona en Real Madrid op het programma. Mét Thibaut Courtois tussen de Madrileense palen? Dat is alvast de bedoeling. En het ziet er héél goed uit.

Ondertussen heeft Real Madrid ook zelf beelden gedeeld van Thibaut Courtois op training. Dat de Belgische doelman wordt klaargestoomd voor de Clasico is lang geen vraag meer: hij zal behoudens een gigantische verrassing tussen de palen staan. De Koninklijke spuit wel vaker mist over blessures van de eigen spelers, maar dat is hier dus niet het geval. Het mag geweten worden (en moet voor FC Barcelona misschien als een waarschuwing worden gezien) dat Courtois aan de betere hand is. Dit weekend staat voor Real voornamelijk de eer op het spel, want Barça kan kampioen spelen met een punt. Iets wat voor Madrid extra pijnlijk zou zijn.

El Clasico van komende zondag is er alvast eentje met extra veel pit. FC Barcelona heeft aan een punt genoeg om de Spaanse landstitel op zak te steken.

En dat wil Real Madrid natuurlijk niét laten gebeuren in een onderlinge confrontatie. De Koninklijke wil dan ook zo sterk mogelijk naar Camp Nou reizen om het Catalaanse titelfeestje met minstens een week uit te stellen.

Diario AS weet dat dat wellicht mét Thibaut Courtois zal zijn. De Rode Duivel werkte maandag een volledige training af met de groep en lijkt klaar om zijn plaats tussen de palen opnieuw in te nemen.

Courtois revalideert ondertussen al zes weken van een spierletsel aan de rechterquadriceps. De doelman miste niet alleen de wedstrijden met Real Madrid, maar eveneens de trip met de Rode Duivels naar de Verenigde Staten.

Moet Real Madrid Kylian Mbappé missen?

Al zal Real Madrid wellicht niet met de sterkst mogelijk elf aantreden in Barcelona. Kylian Mbappé kampt immers nog steeds met een spierblessure in het linkerbeen en zal wellicht niét speelklaar geraken.

De Fransman zit overigens in een stormpje. Mbappé zou de voorbije dagen een vakantie genomen hebben in Italië zonder medeweten van zijn club. En dat middenin een revalidatie...

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

