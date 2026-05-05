Pep Guardiola ziet het nu ook: Jérémy Doku is iets helemaal anders aan het worden

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
Manchester City houdt zijn titeldroom voorlopig alleen nog levend dankzij een flits van Jérémy Doku. De Rode Duivel redde tegen Everton in extremis een punt en dwong zo opnieuw bewondering af bij Pep Guardiola.

Manchester City leeft alleen nog maar op hoop en Jérémy Doku. Dankzij onze landgenoot maken de Cityzens nog kans op de landstitel in Engeland. Hij scoorde twee keer in het 3-3-gelijkspel tegen Everton. Zijn doelpunt in de absolute slotseconden sleepte een puntje uit de brand.

The Skyblues stonden 1-3 achter maar zorgden op die manier nog voor een spectaculaire comeback. Met vijf punten achterstand op Arsenal (dat een wedstrijd meer heeft gespeeld) wordt het moeilijk, maar alles kan in het voetbal.

"In de tweede helft zijn we heel goed begonnen en kwamen we daar opnieuw vaak. Daarna leden we twee of drie keer onnodig balverlies en kregen zij momentum, maar op het einde zijn we toch teruggekomen", analyseerde Pep Guardiola na afloop

Pep Guardiola blijft geloven, maar weet dat Arsenal alles in eigen handen heeft

"De boodschap blijft dezelfde als voordien. We hebben nog vijf wedstrijden te spelen en dat wordt om veel redenen moeilijk, maar we zullen er staan. Wij moeten gewoon onze wedstrijden winnen. Het ligt in handen van Arsenal en als zij hun matchen winnen, pakken zij de titel", beseft ook de Spaanse tacticus.

Arsenal heeft dus nog maar vier wedstrijden te spelen. De druk die City uitvoerde op The Gunners is fel geminderd, maar sluimert nog steeds. "Wat wij moeten doen, is onze eigen wedstrijden winnen en goed recupereren. We zitten in een reeks waarin we om de drie dagen spelen."

Dat een Belg de Premier League wint staat al vast. Terwijl Leandro Trossard het prima doet bij Arsenal en de bank afwisselt met de basis, blinkt Jérémy Doku uit bij City. Pep Guardiola kwam na afloop van de wedstrijd tegen Everton met enkele mooie woorden voor zijn aanvaller.

Jérémy Doku groeit volgens Guardiola stilaan uit tot echte beslisser

"Hij zet daarin echt een grote stap vooruit, door wedstrijden te winnen", zegt Guardiola. De Spanjaard ondervindt dat Doku een evolutie doorgaat. "Hij begint stilaan een speler te worden die matchen beslist."

"Hij was altijd al ongelooflijk, maar in de laatste derde ontbrak soms nog die beslissende pass. Alleen kwam hij wel heel vaak in die zone terecht", besluit Guardiola. Dat 'probleem' lijkt zich dus stilaan op te lossen. Iedereen ziet dat Doku ongelooflijke kwaliteiten heeft, maar cijfers liegen niet. Op 42 wedstrijden over alle competities heen kon Doku de netten 7 keer doen trillen terwijl hij ook 14 assists gaf. 

Het zijn degelijke cijfers voor een winger van topniveau, maar als we kijken naar de 'hotste' flankaanvaller van het moment, Michael Olise, wordt het verschil snel duidelijk. De ster van Bayern München zit aan 21 doelpunten en 30 assists op 48 wedstrijden. De Bundesliga staat niet zo hoog aangeschreven als de PL, maar de boodschap blijft wel hetzelfde. Alleen maar door wedstrijden te blijven beslissen en niet te negeren cijfers voor te leggen kan Doku de beste versie van zichzelf worden.

Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

Premier League

 Speeldag 35
Leeds United Leeds United 3-1 Burnley Burnley
Brentford Brentford 3-0 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 1-1 Sunderland Sunderland
Newcastle United Newcastle United 3-1 Brighton Brighton
Arsenal Arsenal 3-0 Fulham Fulham
Bournemouth Bournemouth 3-0 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 3-2 Liverpool FC Liverpool FC
Aston Villa Aston Villa 1-2 Tottenham Tottenham
Chelsea Chelsea 1-3 Nottingham Forest Nottingham Forest
Everton Everton 3-3 Manchester City Manchester City

