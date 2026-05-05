Brandon Morren
Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending
Romelu Lukaku is terug in Napels, waar hij zijn revalidatie afrondt en opnieuw bij de ploeg aansluit. Wat zijn rol nog wordt in het seizoensslot, is onduidelijk, maar een nieuwe wending lijkt alvast niet uitgesloten. Zijn makelaar gaf aan dat er alvast een gesprek met Conte op de planning staat.

Romelu Lukaku is teruggekeerd naar Italië om verder te herstellen van zijn blessure. Hij stopte met revalideren bij Move To Cure en zal gewoon bij Napoli verderwerken aan zijn herstel. Dat nieuws was al aangekondigd en werd nu ook bevestigd door de makelaar van Lukaku, Federico Pastorello.

Het grootste doel van de Belgische spits is om zo goed mogelijk klaar te geraken voor het WK van komende zomer. De rest is bijzaak voor Lukaku, maar toch zouden we eventueel nog een verrassing kunnen zien.

Iedereen verwacht een vertrek van Lukaku deze zomer bij Napoli. Italiaanse media schreven dat zijn verhaal er op een einde loopt na de hele saga rond zijn revalidatie, maar toch is er ook een nieuwe wending in het verhaal. 

Zo verklapte Pastorello bij DAZN dat hij ook een band heeft met coach Antonio Conte. "Ik ken hen allebei heel goed. Ze beleven voetbal allebei met veel passie", vertelde hij. "Dus waarschijnlijk was het nog niet het juiste moment om elkaar te ontmoeten."

Conte en Lukaku zitten dinsdag met elkaar aan tafel

Conte was een tijdje geleden niet gelukkig met het feit dat Lukaku wél naar Napels afzakte om zich te melden, maar niet om met hem te praten. "Ze zullen het vandaag doen", gaf Pastorello aan. Een gesprek waar misschien meer dan een persoonlijke band aan vast hangt.

"Hij is teruggekeerd naar Napoli, zoals gepland. Nu hij fit is, zal hij opnieuw aansluiten bij de ploeg en daarna zal Mister Conte beslissen wat hij zal doen met Romelu", besluit de makelaar van Lukaku. Zijn contract bij de voormalige Italiaanse kampioen loopt nog tot juni 2027.

Romelu Lukaku is alomtegenwoordig op de geruchtenmolen: dit is de actuele stand van zaken

07:00
Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

12:55
Ilay Camara heeft duidelijke boodschap voor Standard-supporters na overstap naar Anderlecht

12:40
Goed nieuws voor STVV (of Anderlecht?): 'Trainer (ex-Beerschot) schuift Vrancken voorbij in pikorde'

'Club Brugge denkt aan 19-jarige aanvaller uit Ligue 1 met prijskaartje van 15 miljoen euro'

12:20
FC Barcelona is gewaarschuwd: Thibaut Courtois toont zich nu ook op het veld

12:03
Komt hij dit seizoen nog in actie? Het verdict is gevallen voor Promise David

12:00
Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk

6
Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

4
Chelsea voert interesse op, PL-clubs staan in de rij: jackpot op komst voor Club Brugge?

2
"Hij heeft alles van mij afgepakt": voormalige ploegmaat deelt opmerkelijke anekdote over Vincent Kompany

Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

09:40
Opsteker voor KRC Genk met oog op cruciale wedstrijd tegen Westerlo

10:05
Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie

09:21
Titelstrijd Premier League krijgt nieuwe wending: Jérémy Doku houdt Manchester City eigenhandig in de race

08:55
Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover"

08:25
Kevin De Bruyne blijft waar hij is: Corriere dello Sport schept duidelijkheid over zijn toekomst bij SSC Napoli

21:00
Zakaria El Ouahdi krijgt verdiende bekroning na nieuw topseizoen bij Genk

07:40
Keren play-offs sneller terug dan verwacht? KAA Gent wil opnieuw voor grote verandering zorgen

20
DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met stevige dubbelslag

Jonathan Lardot oordeelt over cruciale fases in STVV - Union én reageert op uithaal van Christian Burgess

23:00
Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht

22:30
Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen

22:00
'Robert Lewandowski verlaat Barcelona en heeft een akkoord met Italiaanse grootmacht'

21:20
Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht

21:40
"KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft belangrijke lessen getrokken uit heenronde Champions' Play-offs" Opinie

20:40
Het is nú al een soap: Terugkeer van Mourinho is erezaak voor Florentino Perez, Benfica reageert meteen op geflirt van Real Madrid

Wie is Antoine Sibierski, de nieuwe sportief directeur van Anderlecht?

20:00
DAZN en Telenet sluiten deal over uitzendrechten Belgisch voetbal, juridische spanningen blijven

19:40
FC Barcelona heeft mondeling akkoord over contractverlenging van héél belangrijke pion

1
Club Brugge, STVV, Standard, Charleroi, Westerlo en KV Mechelen wijzen de weg

"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen

18:00
Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"

17:20
DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

17:00
DONE DEAL: Spaanse topclub kondigt vertrek van coach aan

 Speeldag 35
Pisa Pisa 1-2 Lecce Lecce
Udinese Udinese 2-0 Torino Torino
Como Como 0-0 Napoli Napoli
Atalanta Atalanta 0-0 Genoa Genoa
Bologna Bologna 0-0 Cagliari Cagliari
Sassuolo Sassuolo 2-0 AC Milan AC Milan
Juventus Juventus 1-1 Hellas Verona Hellas Verona
Inter Milaan Inter Milaan 2-0 Parma Parma
Cremonese Cremonese 1-2 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 4-0 Fiorentina Fiorentina

