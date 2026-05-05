Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

Romelu Lukaku is terug in Napels, waar hij zijn revalidatie afrondt en opnieuw bij de ploeg aansluit. Wat zijn rol nog wordt in het seizoensslot, is onduidelijk, maar een nieuwe wending lijkt alvast niet uitgesloten. Zijn makelaar gaf aan dat er alvast een gesprek met Conte op de planning staat.

Romelu Lukaku is teruggekeerd naar Italië om verder te herstellen van zijn blessure. Hij stopte met revalideren bij Move To Cure en zal gewoon bij Napoli verderwerken aan zijn herstel. Dat nieuws was al aangekondigd en werd nu ook bevestigd door de makelaar van Lukaku, Federico Pastorello.

Het grootste doel van de Belgische spits is om zo goed mogelijk klaar te geraken voor het WK van komende zomer. De rest is bijzaak voor Lukaku, maar toch zouden we eventueel nog een verrassing kunnen zien.

Iedereen verwacht een vertrek van Lukaku deze zomer bij Napoli. Italiaanse media schreven dat zijn verhaal er op een einde loopt na de hele saga rond zijn revalidatie, maar toch is er ook een nieuwe wending in het verhaal.

Zo verklapte Pastorello bij DAZN dat hij ook een band heeft met coach Antonio Conte. "Ik ken hen allebei heel goed. Ze beleven voetbal allebei met veel passie", vertelde hij. "Dus waarschijnlijk was het nog niet het juiste moment om elkaar te ontmoeten."

Conte was een tijdje geleden niet gelukkig met het feit dat Lukaku wél naar Napels afzakte om zich te melden, maar niet om met hem te praten. "Ze zullen het vandaag doen", gaf Pastorello aan. Een gesprek waar misschien meer dan een persoonlijke band aan vast hangt.



"Hij is teruggekeerd naar Napoli, zoals gepland. Nu hij fit is, zal hij opnieuw aansluiten bij de ploeg en daarna zal Mister Conte beslissen wat hij zal doen met Romelu", besluit de makelaar van Lukaku. Zijn contract bij de voormalige Italiaanse kampioen loopt nog tot juni 2027.