Goed nieuws voor STVV (of Anderlecht?): 'Trainer (ex-Beerschot) schuift Vrancken voorbij in pikorde'

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
STVV is op weg naar Europees voetbal volgend seizoen. Als Union SG de Beker van België wint, dan zal het zelfs een heel mooi Europees ticket zijn. Rest de vraag of De Kanaries kunnen vasthouden aan succescoach Wouter Vrancken. Er is alvast een snedige update.

Het goede voetbal en het willen voetballen levert dit seizoen heel wat mooie dingen op voor Wouter Vrancken en STVV. De club staat momenteel knap derde en is al zo goed als zeker van die plaats én Europees voetbal, al wil Vrancken naar eigen zeggen zekerheid want met nagenoeg koop je niets.

Rest de vraag of Wouter Vrancken volgend seizoen mee Europa in zal trekken met STVV. Franse bronnen melden enkele dagen geleden al dat hij in de belangstelling zou staan van Lorient en ook L'Equipe ging in dat verhaal mee.

Will Still de topkandidaat bij Lorient

Volgens diezelfde krant is er nu echter een andere topkandidaat opgedoken bij dat team uit de Ligue 1. Ene Will Still zou er nummer één zijn op de verlanglijst momenteel. Die zit al een tijdje zonder job na zijn ontslag bij Southhampton.

Lorient wil doorpakken en volgende seizoen beter doen dan de huidige negende plaats in het klassement. Daarom dat ze ook al nadrukkelijk op zoek zijn naar een nieuwe oefenmeester en ook Wouter Vrancken zijn naam al passeerde in de wandelgangen.

Wat gaat Wouter Vrancken deze zomer doen?

Dat Vrancken uiteindelijk niet naar Lorient lijkt te trekken, hoeft nog niet meteen te betekenen dat alle 'gevaar' geweken is. Er waren ook al de geruchten dat Anderlecht wel wat in hem zou zien en nu de Technisch Directeur Sibierski daar is weten te landen, kan Taravel mogelijk snel aan zijn einde komen bij paars-wit.

Vrancken zelf heeft tot dusver niet in zijn kaarten laten kijken over zijn toekomst. Volgens Transfermarkt staat er geen einddatum bij zijn contract, waardoor er ook met STVV rekening gehouden moet worden. Het halen van Europees voetbal kan bovendien voor spelers én trainer een manier zijn om zich volgend seizoen nog meer in de kijker te spelen van de Europese (sub)top.

