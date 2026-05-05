'Club Brugge denkt aan 19-jarige aanvaller uit Ligue 1 met prijskaartje van 15 miljoen euro'

Club Brugge kijkt achter de schermen al volop vooruit naar de zomermercato. Blauw-zwart zal niet alleen spelers moeten proberen te houden, maar speurt ook opnieuw naar offensieve versterking in Frankrijk.

Club Brugge zal volgende zomer goed actief zijn op de transfermercato, zowel op ingaand als op uitgaand vlak. Eerder vandaag spraken we al over een eventuele transfer voor Joel Ordonez. Chelsea stuurde afgelopen weekend nog een scout naar de wedstrijd tegen Anderlecht.

Maar blauw-zwart zal zich, zoals elke mercato, ook flink moeten versterken om een aantal vertrekken op te vangen. De kwaliteit die verloren gaat moet teruggewonnen worden. Afgelopen winter hadden de Bruggelingen hun oog al eens laten vallen op Harouna Djibirin.

Club Brugge blijft Franse piste voor jonge aanvaller nauw opvolgen

Djibirin is een 19-jarige Kamoerener die bij Angers speelt in de Franse Ligue 1. Hij speelt het liefst als linksvoor, maar kan ook op de rechterflank uit de voeten als aanvaller. In januari was er al contact tussen beide clubs, maar toen bleek de transfersom een probleem.

Beide ploegen kwamen niet tot een akkoord, maar Club is niet gestopt met het volgen van de speler. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri hebben de Bruggelingen nog steeds interesse in de aanvaller. Deze zomer zouden ze opnieuw concreet kunnen worden, meldt hij.

Stevig prijskaartje dreigt wel struikelblok te worden voor blauw-zwart

Alleen lijkt het een moeilijk dossier te worden. Djibirin ligt nog tot juni 2028 onder contract bij Angers en dus zitten de Fransen in een prima positie om te onderhandelen. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 1,5 miljoen euro geschat.





🔵⚫️ EXCL - Le Club Brugge piste Harouna Djibirin!



🇨🇲 Les Blauw&Zwart sont sur la piste du Camerounais depuis janvier lorsqu’ils avaient pris contact avec le SCO Angers mais les clubs ne s’étaient pas entendus sur une somme de transfert.



🇧🇪 Les Brugeois pourraient revenir à… pic.twitter.com/HQilPDgeIM — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 5, 2026

En dat kan dus nog problemen opleveren... Hoewel zijn marktwaarde relatief laag ligt, zou Angers wel 15 miljoen euro verwachten/willen voor de Kameroener. Club durft wel eens dieper in de buidel te tasten, maar 15 miljoen euro blijft enorm veel geld voor een speler die nog niet veel bewezen heeft.

De Kameroener speelde drie wedstrijden met de B-ploeg, voor hij definitief bij de A-kern terechtkwam. Hij kwam dit seizoen 15 keer in actie in de Ligue 1 (waarvan 14 keer als invaller), scoorde twee doelpunten en gaf één assist.