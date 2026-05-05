Aernout Van Lindt
Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister
Union SG verloor met 2-1 op bezoek bij STVV. Bovendien was het ook wonden likken als het gaat over een aantal schorsingen. Er waren de spelers die een gele schorsing kregen, terwijl MacAllister zelfs vroeg rood kreeg. En dan waren er nog de escapades van Christian Burgess.

Kevin Mac Allister één wedstrijd effectief geschorst

Union gaat niet in beroep tegen de straf die het bondsparket vorderde voor Kevin Mac Allister. De centrale verdediger kreeg afgelopen weekend rood tegen STVV en houdt daar dus één speeldag effectief aan over. Dat betekent dat de Argentijn de wedstrijd tegen KV Mechelen moet missen. Adem Zorgane en Christian Burgess zullen er dan ook niet bij zijn, aangezien zij te veel gele kaarten achter hun naam verzamelden. Voor David Hubert wordt het puzzelen achteraan. Mac Allister is gewoon terug van de partij tijdens de bekerfinale tegen Anderlecht en nadien de absolute topper tegen Club Brugge. Houdt het fort ook op deze manier stand tegen Malinwa?

Christian Burgess was ziedend in zijn reactie vanop Stayen na de nederlaag van Union SG op bezoek bij STVV. Hij was boos omwille van de kaartenlast die zijn ploeg opliep, de late strafschop tegen en de rode kaart voor MacAllister.

Christian Burgess wordt onderzocht

En dus leek hij ook te hinten richting een complot. Daar reageerde iedereen meteen op als door een wesp gestoken. Gewezen topscheidsrechter Serge Gumienny ging meteen in de tegenaanval tegen Burgess en vond zelfs dat die door het Bondsparket zou moeten worden vervolgd.

Ook Marc Degryse was scherp voor de Brusselaars, net als Peter Vandenbempt in zijn analyse in de gelijknamige podcast. En het Bondsparket lijkt nu mee te gaan in de zaak. Zij stellen alvast een onderzoek in naar Burgess.

Werk aan de winkel voor Union SG?

Een schorsing volgt voorlopig niet, maar ze gaan de uitlatingen wel laten onderzoeken. Mogelijk levert dat later dit seizoen nog een straf op voor de centrale verdediger. Het zal later deze week een mogelijk schorsingsvoorstel doen.

Wat MacAllister betreft is er ondertussen wél duidelijkheid. Hij zou één wedstrijd effectief krijgen voor zijn rode kaart op STVV. Dat is althans het schorsingsvoorstel, al kan Union SG nog in beroep gaan. Adem Zorgane en Christian Burgess zijn door gele kaarten niet beschikbaar.

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

Komt hij dit seizoen nog in actie? Het verdict is gevallen voor Promise David

Jonathan Lardot oordeelt over cruciale fases in STVV - Union én reageert op uithaal van Christian Burgess

Ilay Camara heeft duidelijke boodschap voor Standard-supporters na overstap naar Anderlecht

Goed nieuws voor STVV (of Anderlecht?): 'Trainer (ex-Beerschot) schuift Vrancken voorbij in pikorde'

'Club Brugge denkt aan 19-jarige aanvaller uit Ligue 1 met prijskaartje van 15 miljoen euro'

Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk

Chelsea voert interesse op, PL-clubs staan in de rij: jackpot op komst voor Club Brugge?

FC Barcelona is gewaarschuwd: Thibaut Courtois toont zich nu ook op het veld

"Hij heeft alles van mij afgepakt": voormalige ploegmaat deelt opmerkelijke anekdote over Vincent Kompany

Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

Opsteker voor KRC Genk met oog op cruciale wedstrijd tegen Westerlo

Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie

Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover"

Titelstrijd Premier League krijgt nieuwe wending: Jérémy Doku houdt Manchester City eigenhandig in de race

Keren play-offs sneller terug dan verwacht? KAA Gent wil opnieuw voor grote verandering zorgen

Peter Vandenbempt laat niets heel: "Trieste avond voor het Belgisch voetbal"

Zakaria El Ouahdi krijgt verdiende bekroning na nieuw topseizoen bij Genk

Romelu Lukaku is alomtegenwoordig op de geruchtenmolen: dit is de actuele stand van zaken

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met stevige dubbelslag

Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht

Dit moet toch als muziek in de oren klinken bij de fans? Dit zijn de eerste woorden van Antoine Sibierski als nieuwe TD van Anderlecht

Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen

"KV Mechelen-trainer Vanderbiest heeft belangrijke lessen getrokken uit heenronde Champions' Play-offs"

'Robert Lewandowski verlaat Barcelona en heeft een akkoord met Italiaanse grootmacht'

Kevin De Bruyne blijft waar hij is: Corriere dello Sport schept duidelijkheid over zijn toekomst bij SSC Napoli

Wie is Antoine Sibierski, de nieuwe sportief directeur van Anderlecht?

Het is nú al een soap: Terugkeer van Mourinho is erezaak voor Florentino Perez, Benfica reageert meteen op geflirt van Real Madrid

DAZN en Telenet sluiten deal over uitzendrechten Belgisch voetbal, juridische spanningen blijven

Club Brugge, STVV, Standard, Charleroi, Westerlo en KV Mechelen wijzen de weg

FC Barcelona heeft mondeling akkoord over contractverlenging van héél belangrijke pion

Het WK komt er snel aan: nieuwe wending in het verhaal van Romelu Lukaku

Wie o wie? Vier pertinente vragen met nog vier speeldagen voor de boeg

Anderlecht komt met groot nieuws: "Zoektocht erg grondig gevoerd"

"Ik heb de kwaliteiten om het verschil te maken": smaakmaker van Westerlo bulkt van het vertrouwen

DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract

