Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk

De bekendmaking van de abonnementsprijzen voor volgend seizoen bij RSC Anderlecht heeft voor heel wat beroering gezorgd bij de achterban. Op het eerste gezicht lijkt er weinig aan de hand: de prijzen blijven immers ongewijzigd tegenover dit seizoen.

Toch voelen veel supporters zich benadeeld, en dat heeft alles te maken met de veranderende competitieformat. Vanaf volgend seizoen keert de Jupiler Pro League terug naar een klassieke formule met 18 ploegen, zonder play-offs. Dat betekent concreet dat het aantal thuismatchen daalt van 20 naar 17.

Drie thuismatchen minder en minder topmatchen

Waar abonnees dit seizoen nog konden genieten van extra topwedstrijden in de play-offs, vallen die nu weg. In de praktijk komt het erop neer dat supporters meer betalen per wedstrijd die ze effectief kunnen bijwonen.

Die rekensom zorgt voor frustratie. De fans wijzen erop dat ze niet alleen minder wedstrijden krijgen, maar ook minder affiches van hoog niveau. Door het verdwijnen van de play-offs vallen er meerdere confrontaties met topclubs weg. In de plaats komen er wedstrijden tegen ploegen uit de lagere regionen van het klassement, die voor veel supporters minder aantrekkelijk zijn.

Wat de situatie nog gevoeliger maakt, is het gebrek aan compensatie of geste dit seizoen, waar ze toch wel meer verwacht hadden van het Europees avontuur. Na de vroege uitschakeling in de Europese voorrondes dit seizoen kregen abonnees geen enkele vorm van terugbetaling of tegemoetkoming. Voor veel fans voelt het alsof ze steeds meer betalen, terwijl de return vanuit de club uitblijft.

De timing van de prijszetting zorgt dan ook voor extra spanning. Sportief beleeft Anderlecht geen seizoen dat de hoge verwachtingen volledig inlost, en er is bovendien nog geen zekerheid over Europees voetbal. Voor veel supporters voelt het wrang aan dat de club vasthoudt aan dezelfde tarieven, zonder rekening te houden met de gewijzigde context.





Anderlecht staat sterk gezien de bezettingsgraad van het Lotto Park

Toch bevindt Anderlecht zich nog altijd in een sterke positie. Het Lotto Park raakt vrijwel elke thuiswedstrijd uitverkocht en de vraag naar abonnementen blijft groot. Er is zelfs sprake van een wachtlijst, wat aantoont dat de aantrekkingskracht van de club nog steeds bijzonder groot is. Dat maakt dat de clubleiding zich relatief comfortabel voelt bij haar beslissing.

Binnen de supportersgroepen klinkt echter steeds luider de roep om meer inspraak. Veel fans hebben het gevoel dat ze voor voldongen feiten worden geplaatst en dat hun stem onvoldoende gehoord wordt. De aangekondigde Fan Council na de laatste wedstrijd van het seizoen zal dan ook een belangrijk moment worden om de frustraties te uiten.

De verwachting is echter dat grote wijzigingen niet meteen zullen volgen. Anderlecht lijkt vast te houden aan zijn huidige koers, gesteund door de blijvende vraag naar tickets. Toch beseft men ook binnen de club dat het draagvlak niet onbeperkt is.

Als de sportieve prestaties niet snel verbeteren en de perceptie rond de prijzen negatief blijft, zou dat op termijn gevolgen kunnen hebben voor de bezettingsgraad van het stadion. Voorlopig lijkt het Lotto Park nog verzekerd van volle tribunes, maar het signaal van de supporters is duidelijk: loyaliteit heeft ook zijn grenzen.

