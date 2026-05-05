Ilay Camara heeft duidelijke boodschap voor Standard-supporters na overstap naar Anderlecht

Ilay Camara zorgde afgelopen zomer voor een van de opvallendste transfers met zijn overstap van Standard naar Anderlecht. Nu blikt hij terug op die bewogen terugkeer.

Met 5 miljoen euro voor Adriano Bertaccini en 4,5 miljoen voor Ilay Camara heeft Anderlecht bijna tien miljoen neergeteld voor twee spelers die vorig seizoen tot de sterkste stijgers behoorden, en die allebei nog niet zo lang geleden in 1B actief waren.

Maar nog meer dan de komst van Bertaccini zorgde vooral de transfer van Camara voor beroering. De Belgisch-Senegalese flankspeler kon bij zijn komst naar Sclessin zijn paars-witte verleden moeilijk verbergen, na veertien jaar opleiding in Neerpede. En van een rood shirt naar een paars-wit truitje overstappen zonder chaos te veroorzaken, zeker bij een rechtstreekse transfer, is nu eenmaal niet evident.

Ilay Camara keert terug naar huis

Tijdens zijn jaar aan de Maas legde Camara zelf uit dat zijn periode bij Standard hem completer had gemaakt. Zijn typische Anderlecht-profiel werd er volgens hem aangevuld met meer grinta en karakter. Ivan Leko deed de rest, door van de voormalige wingback van RWDM een van de gevaarlijkste pionnen te maken in zijn erg defensief ingestelde 3-5-2.

Vanaf zijn linkerflank bleef Ilay Camara zich telkens volledig geven. Dat zijn vorm in de tweede helft van het seizoen wat terugviel, had wellicht ook zijn aandeel in de mindere resultaten van de ploeg.







Feit blijft dat zijn rechtstreekse transfer naar de grote rivaal bij heel wat supporters hard is aangekomen. In een gesprek met La Dernière Heure blikt de hoofdrolspeler zelf terug op die overstap. Daarbij maakt hij duidelijk dat hij nergens spijt van heeft, al beseft hij ook goed wat hij aan Standard te danken heeft.

“Ik heb een heel goed seizoen gehad bij Standard. Maar toen ik het aanbod kreeg om terug te keren naar Anderlecht, moest ik daar niet lang over nadenken. Het is niet dat ik het daar niet naar mijn zin had, maar ik ben al supporter van Anderlecht sinds ik klein ben”, legt hij uit.

Een aanbod dat je moeilijk weigert, ook al brengt het kritiek mee

Bij de match in de reguliere competitie op Sclessin begon de speler nog op de bank. Toch kwam hij sneller dan verwacht in actie, toen hij vlak voor de rust Marco Kana moest vervangen. Anderlecht stond op dat moment 1-0 achter en verloor uiteindelijk nog met twee doelpunten verschil.

Ondanks die nederlaag en de geladen sfeer rond zijn terugkeer naar het andere kamp, bleef Camara er opvallend rustig onder: “Het is eigenlijk vrij goed meegevallen. Ze hebben me uitgefloten en tijdens de opwarming kreeg ik wel wat opmerkingen naar mijn hoofd, maar echte beledigingen waren er niet”, glimlacht hij.

“Volgens mij was ik ook populair bij Standard. Omdat ik er maar één jaar gebleven ben, kreeg ik geen ontvangst zoals Steven Defour destijds. Op sociale media noemden ze me een verrader, maar ik begrijp dat ergens ook wel. Supporters geven hun laatste centen uit om hun club te komen steunen. Alleen moet je soms nu eenmaal sportieve en financiële keuzes maken”, verdedigt hij zich.

Nu hij opnieuw tot 2030 vastligt bij de club van zijn hart, wil Ilay Camara zich daar volledig doorzetten, hopelijk zonder afgeremd te worden door blessures. En als het even kan, zonder bij elk bezoek aan Sclessin opnieuw met lege handen naar huis te moeten.