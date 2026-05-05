Titelstrijd Premier League krijgt nieuwe wending: Jérémy Doku houdt Manchester City eigenhandig in de race

Manchester City heeft zondag opnieuw een stevige tik gekregen in de titelstrijd. De ploeg van Pep Guardiola liet punten liggen bij Everton, al voorkwam Jérémy Doku met twee heerlijke goals nog net een complete opdoffer.

De titelstrijd in de Premier League heeft opnieuw een ferme wending gekregen. Manchester City liet heel dure punten liggen op het veld van Everton, dat de titelstrijd mogelijk mee beslist heeft. Het werd 3-3, onze landgenoot Jérémy Doku stond twee keer aan het kanon met telkens een fantastisch doelpunt..

De wedstrijd kwam redelijk traag op gang. Pas op slag van rust, minuut 43, kon Doku de score openen op aangeven van Cherki. De Cityzens konden met een redelijk goed gevoel de kleedkamers in, maar toen hield het ook op. In de tweede helft liep plots alles in het honderd voor de troepen van Pep Guardiola.

Thierno Barry scoorde de gelijkmaker (68') terwijl Jako O'Brian er kort nadien een schepje bovenop deed (73'). Het ging van kwaad naar erger voor Manchester City dat Barry zijn tweede van de avond liet scoren. 3-1 achter met nog een dikke tien minuten op de klok.

Erling Haaland scoorde in minuut 83 de 2-3. City rook bloed en moest nog minstens een punt halen om niet helemaal achterop te geraken in de titelrace. In de slotfase ging ook doelman Gianluigi Donnarruma mee naar voren. Hij ging er uiteindelijk het verschil niet maken, maar een Belg wel.

Jérémy Doku kon City in minuut 90+7 nog verlossen van een pijnlijke nederlaag. De Rode Duivel nam positie in en kon het leer in de verste hoek doen verdwijnen. 3-3 na een bijzonder speciale wedstrijd, waar ze bij Arsenal graag naar keken.





Manchester City telt nu 71 punten en staat nog steeds op de tweede plaats in de Premier League. Arsenal is leider met 75 punten, maar heeft ook een wedstrijd meer gespeeld. Voor The Gunners zijn er nog drie wedstrijden te gaan, voor City nog vier. De titelstrijd blijft op deze manier bijzonder spannend, maar Arsenal heeft opnieuw écht alles in eigen handen.