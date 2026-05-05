Brandon Morren
Komt hij dit seizoen nog in actie? Het verdict is gevallen voor Promise David
Promise David heeft bevestigd dat hij dit seizoen niet meer in actie zal komen voor Union Saint-Gilloise. David Hubert zal het in de titelstrijd dus zonder hem moeten doen.

Aan zijn kreet en pijnlijke grimas was eind februari tegen Antwerp meteen te zien dat de blessure van Promise David, opgelopen na een vrij onschuldig contact, hem een tijd aan de kant zou houden. De Canadese spits moest uiteindelijk ook aan de heup geopereerd worden.

Als echte krachtmens dacht de aanvaller uit Brampton nochtans dat hij sneller dan verwacht zou kunnen terugkeren en zo nog een rol zou spelen in het slot van het seizoen. Union strijdt tenslotte nog altijd voor de beker én de titel. Voor David lonkt bovendien ook nog een WK dat mee door Canada wordt georganiseerd.

Maar de medische staf van Union koos terecht voor voorzichtigheid en moest hem geregeld afremmen, zodat zijn lichaam volledig kon herstellen. Tijdens de uitreiking van de Ebbenhouten Schoen, waar hij Zakaria El Ouahdi zag winnen, gaf de speler bij de RTBF zelf toe dat hij dit seizoen niet meer in actie zal komen voor Union.

“Het is jammer, want de play-offs waren vorig jaar mijn favoriete periode. Dat ik die dit seizoen niet kan meemaken, doet wel pijn. Maar ik zal ermee moeten omgaan”, klonk het zichtbaar aangeslagen. Een jaar geleden loodste Promise David Union nog richting de titel met acht doelpunten in tien play-offwedstrijden, waaronder een beslissende dubbel tegen KAA Gent op de slotspeeldag.


David Hubert zal dus tot het einde van het seizoen zonder hem moeten verderwerken, zoals hij sinds februari al doet. Daarbij moesten onder meer Kevin Rodriguez en Mateo Biondic zijn afwezigheid opvangen. In de kleedkamer blijft Promise David wel nadrukkelijk aanwezig: hij zit bij elke thuiswedstrijd in de tribune van het Dudenpark, viert snel mee na overwinningen en zoekt zijn ploegmaats ook op na mindere resultaten. Een WK-deelname lijkt steeds moeilijker te worden, maar blijft wel ergens in zijn achterhoofd leven.

