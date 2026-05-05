Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

Bayern München staat woensdagavond voor een alles-of-niets-wedstrijd in de Champions League. Tegen PSG moet de ploeg van Vincent Kompany een achterstand uit de heenmatch zien weg te werken, al straalt de Belgische coach opvallend veel rust uit.

Vincent Kompany staat met Bayern München woensdag voor een levensbelangrijke wedstrijd. Der Rekordmeister neemt het op tegen PSG in de terugwedstrijd van de halve finales van de Champions League. De troepen van Kompany hebben een 5-4-achterstand goed te maken van in de heenwedstrijd. De Belgische trainer zal het wel jammer vinden dat de regel van uitdoelpunten niet meer telt.

Kompany voelt volledige rust voor komst van PSG

In ieder geval is spektakel verzekerd wanneer de Belgische tacticus tegenover Luis Enrique staat. Hij kijkt met héél veel rust naar de wedstrijd van morgen. "Eigenlijk voel ik volledige rust, innerlijke rust. Dat is niet alleen zo voor deze match — ik probeer de emoties van een wedstrijd nooit te vroeg een rol te laten spelen", vertelde hij op zijn persmoment.

"Het draait om voorbereiding, routine en de juiste woorden vinden voor morgen. Tot op het laatste moment ben je op zoek naar die ene laatste zin die nog dat extra procent uit de ploeg kan halen. Maar op dit moment is alles heel rustig", verzekerd de T1 van Bayern de pers.

Geen selectieproblemen, geen excuses

Over zijn kern was Kompany heel duidelijk. "Het eerste goede nieuws is dat iedereen fit is, behalve Serge. Dat is de basis, en dat is een groot verschil met vorig seizoen, toen we pech hadden." Ook Lennart Karl kan weer spelen. Hij trainde dinsdag gewoon mee met de groep, wat een ferme opsteker is.

De neutrale voetbalsupporter kijkt waanzinnig hard uit naar dit affiche. De negen doelpunten van in de heenwedstrijd doen de supporters al watertanden, maar krijgen we nog eens zo'n zotte wedstrijd te zien?



"Dat hangt altijd van beide ploegen af", zegt Kompany. "Als één ploeg beslist om een stap achteruit te zetten, kan het rustiger worden — anders niet. Je moet trouw blijven aan wat je ploeg tot hier heeft gebracht, dus het is moeilijk voor ons én voor Parijs om plots helemaal anders te spelen. Wij spelen thuis en willen winnen. Uiteindelijk is het belangrijkste gewoon de match winnen — dat is morgen de prioriteit."