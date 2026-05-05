PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

Luis Enrique verwacht woensdagavond opnieuw spektakel tussen PSG en Bayern München. De Spaanse coach gelooft niet dat een van beide ploegen gas zal terugnemen en waarschuwt Bayern tegelijk voor de honger van zijn team.

Na Vincent Kompany was het dinsdag de beurt aan Luis Enrique om de langverwachte terugwedstrijd tussen PSG en Bayern München voor te beschouwen. De trainer van de club uit Parijs verwacht een strijd gelijkaardig aan die van vorige week. Toen wonnen de Parijzenaars met 5-4.

"Ik denk niet dat een van beide ploegen zal aanvaarden dat de ander beter is, dus ik verwacht opnieuw een interessante en spannende wedstrijd", opende hij. "Er zal geen enkele speler of supporter van PSG zijn die niet alles zal geven." Bayern is duidelijk gewaarschuwd.

"We zijn zo ver geraakt omdat we hard gewerkt hebben, en nu willen we ook die laatste stap zetten om voor de tweede keer de finale te halen. We hebben geen extra motivatie nodig — overgemotiveerd zijn helpt trouwens ook niet."

Het zal trouwens ietwat nostalgisch zijn voor de spelers van PSG. Afgelopen seizoen wonnen zijn de finale van de Champions League in de Allianz Arena met 5-0 van Inter Milan. De Fransen wilden graag opnieuw in hetzelfde hotel slapen, maar daar stak Bayern een stokje voor.

"Ik bewaar mooie herinneringen aan München en aan dit stadion. Het is altijd een groot plezier om hier terug te keren, omdat we weten wat we hier al bereikt hebben. En toen ik trainer van Barça was, speelde ik hier ook een halve finale tegen Bayern. De terugwedstrijd was toen ook in München, en we plaatsten ons voor de finale én wonnen die uiteindelijk", gaat Enrique verder.



Afsluiten deed hij met een mooi woordje voor de tegenstander. "We hebben veel bewondering voor Bayern, ze spelen schitterend voetbal. We zullen ook tegen het publiek moeten spelen, en dat motiveert ons net extra. We willen grote tegenstanders kloppen, dat haalt het allerbeste in ons naar boven. (...) We gaan niet gek doen: Bayern kan makkelijk scoren, maar wij ook. Daarom willen we geen resultaat verdedigen, maar ook deze wedstrijd winnen."