Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

Union SG liet tegen STVV dure punten liggen en richtte nadien zijn pijlen op de arbitrage. Hein Vanhaezebrouck begrijpt die frustratie maar deels en legt de verantwoordelijkheid vooral bij de Brusselaars zelf.

De arbitrage werd na de wedstrijd Union-STVV fel onder vuur genomen door de Brusselse kant. Vooral de strafschop in het voordeel van STVV helemaal op het einde en de vroege rode kaart voor Mac Allister werd moeilijk verteerd.

Christian Burgess liet zich vooral opmerken met uitspraken aan het adres van de arbitrage. Iets waar Hein Vanhaezebrouck absoluut niet mee akkoord gaat. "Hij moet niet klagen over de strafschop in de 97e minuut", is de voormalige trainer duidelijk bij Het Nieuwsblad.

"In de extra tijd heeft Rodriguez een blessure en komen er vijf spelers van Union zeggen dat hij het rustig moet aan doen. Ook Burgess. En die klaagt dan achteraf? Ik verdedig hem vaak maar niet hier. Union doet aan tijdwinnen in de extra tijd."

Maar er zijn ook zaken die volgens Vanhaezebrouck wel effectief in het nadeel van Union spelen. "De kalender roept natuurlijk vragen op", maakt hij een bedenking. "Club dat in de laatste vier duels drie keer thuis speelt. En de beslissing de cruciale Club-Union drie dagen na de bekerfinale te leggen. Dat snap ik helemaal niet. Ik begrijp dat Union daar nerveus van wordt."

Het zijn inderdaad een aantal opvallende opsommingen, maar het feit blijft wel dat de Brusselaars de voorbije drie weken twee keer onnodig punten lieten liggen. "Maar ik erger me meer aan wat de spelers van Union brengen en de manier waarop een ideale uitgangspositie in twee weken is weggeven. Op een manier die on-Union is", besluit Vanhaezebrouck.





Met nog vier speeldagen te gaan staat Union voorlopig op de tweede plaats met één punt minder dan Club Brugge, dat er 47 telt. Dit weekend volgt de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen, die zonder onder meer Christian Burgess en Kevin Mac Allister zal gespeeld worden. Beide spelers zijn geschorst.