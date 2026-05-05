Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"
Foto: © photonews
Word fan van Union SG! 339

Union SG liet tegen STVV dure punten liggen en richtte nadien zijn pijlen op de arbitrage. Hein Vanhaezebrouck begrijpt die frustratie maar deels en legt de verantwoordelijkheid vooral bij de Brusselaars zelf.

De arbitrage werd na de wedstrijd Union-STVV fel onder vuur genomen door de Brusselse kant. Vooral de strafschop in het voordeel van STVV helemaal op het einde en de vroege rode kaart voor Mac Allister werd moeilijk verteerd. 

Christian Burgess liet zich vooral opmerken met uitspraken aan het adres van de arbitrage. Iets waar Hein Vanhaezebrouck absoluut niet mee akkoord gaat. "Hij moet niet klagen over de strafschop in de 97e minuut", is de voormalige trainer duidelijk bij Het Nieuwsblad.

"In de extra tijd heeft Rodriguez een blessure en komen er vijf spelers van Union zeggen dat hij het rustig moet aan doen. Ook Burgess. En die klaagt dan achteraf? Ik verdedig hem vaak maar niet hier. Union doet aan tijdwinnen in de extra tijd."

Hein Vanhaezebrouck spaart Union niet na nieuwe misstap tegen STVV

Maar er zijn ook zaken die volgens Vanhaezebrouck wel effectief in het nadeel van Union spelen. "De kalender roept natuurlijk vragen op", maakt hij een bedenking. "Club dat in de laatste vier duels drie keer thuis speelt. En de beslissing de cruciale Club-Union drie dagen na de bekerfinale te leggen. Dat snap ik helemaal niet. Ik begrijp dat Union daar nerveus van wordt."

Het zijn inderdaad een aantal opvallende opsommingen, maar het feit blijft wel dat de Brusselaars de voorbije drie weken twee keer onnodig punten lieten liggen.  "Maar ik erger me meer aan wat de spelers van Union brengen en de manier waarop een ideale uitgangspositie in twee weken is weggeven. Op een manier die on-Union is", besluit Vanhaezebrouck.

Met nog vier speeldagen te gaan staat Union voorlopig op de tweede plaats met één punt minder dan Club Brugge, dat er 47 telt. Dit weekend volgt de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen, die zonder onder meer Christian Burgess en Kevin Mac Allister zal gespeeld worden. Beide spelers zijn geschorst.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG

Meer nieuws

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

19:46
Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

19:25
Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

18:40
2
PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

18:36
"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

17:45
Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

12:55
69
Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

18:20
Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

18:05
1
KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

17:11
Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

17:35
Komt hij dit seizoen nog in actie? Het verdict is gevallen voor Promise David

Komt hij dit seizoen nog in actie? Het verdict is gevallen voor Promise David

12:00
Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

16:50
Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

16:40
🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

16:15
1
9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

15:10
2
Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

14:40
Pep Guardiola ziet het nu ook: Jérémy Doku is iets helemaal anders aan het worden

Pep Guardiola ziet het nu ook: Jérémy Doku is iets helemaal anders aan het worden

14:05
Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

13:31
3
Ilay Camara heeft duidelijke boodschap voor Standard-supporters na overstap naar Anderlecht

Ilay Camara heeft duidelijke boodschap voor Standard-supporters na overstap naar Anderlecht

12:40
3
Goed nieuws voor STVV (of Anderlecht?): 'Trainer (ex-Beerschot) schuift Vrancken voorbij in pikorde'

Goed nieuws voor STVV (of Anderlecht?): 'Trainer (ex-Beerschot) schuift Vrancken voorbij in pikorde'

12:30
1
'Club Brugge denkt aan 19-jarige aanvaller uit Ligue 1 met prijskaartje van 15 miljoen euro'

'Club Brugge denkt aan 19-jarige aanvaller uit Ligue 1 met prijskaartje van 15 miljoen euro'

12:20
4
Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk

Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk

11:40
17
Chelsea voert interesse op, PL-clubs staan in de rij: jackpot op komst voor Club Brugge?

Chelsea voert interesse op, PL-clubs staan in de rij: jackpot op komst voor Club Brugge?

11:15
5
FC Barcelona is gewaarschuwd: Thibaut Courtois toont zich nu ook op het veld

FC Barcelona is gewaarschuwd: Thibaut Courtois toont zich nu ook op het veld

12:03
7
"Hij heeft alles van mij afgepakt": voormalige ploegmaat deelt opmerkelijke anekdote over Vincent Kompany

"Hij heeft alles van mij afgepakt": voormalige ploegmaat deelt opmerkelijke anekdote over Vincent Kompany

10:30
Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!"

09:40
10
Jonathan Lardot oordeelt over cruciale fases in STVV - Union én reageert op uithaal van Christian Burgess

Jonathan Lardot oordeelt over cruciale fases in STVV - Union én reageert op uithaal van Christian Burgess

23:00
18
Opsteker voor KRC Genk met oog op cruciale wedstrijd tegen Westerlo

Opsteker voor KRC Genk met oog op cruciale wedstrijd tegen Westerlo

10:05
2
Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie

Ronny Deila per direct weg na onderzoek naar seksuele intimidatie

09:21
9
Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover"

Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover"

08:25
32
Titelstrijd Premier League krijgt nieuwe wending: Jérémy Doku houdt Manchester City eigenhandig in de race

Titelstrijd Premier League krijgt nieuwe wending: Jérémy Doku houdt Manchester City eigenhandig in de race

08:55
5
Keren play-offs sneller terug dan verwacht? KAA Gent wil opnieuw voor grote verandering zorgen

Keren play-offs sneller terug dan verwacht? KAA Gent wil opnieuw voor grote verandering zorgen

07:10
21
Zakaria El Ouahdi krijgt verdiende bekroning na nieuw topseizoen bij Genk

Zakaria El Ouahdi krijgt verdiende bekroning na nieuw topseizoen bij Genk

07:40
1
Romelu Lukaku is alomtegenwoordig op de geruchtenmolen: dit is de actuele stand van zaken

Romelu Lukaku is alomtegenwoordig op de geruchtenmolen: dit is de actuele stand van zaken

07:00
1
DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met stevige dubbelslag

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met stevige dubbelslag

06:00
Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht

Philippe Albert windt er géén doekjes om en komt met fikse waarschuwing aan het adres van Anderlecht

22:30
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

trivece trivece over Zakaria El Ouahdi krijgt verdiende bekroning na nieuw topseizoen bij Genk TatstOn TatstOn over Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk Ratko Svilar Ratko Svilar over Alarmfase rood? MacAllister kent zijn straf ... en Bondsparket neemt stevig besluit over Burgess Shake spier Shake spier over Benito Raman spreekt over de steeds vuiler wordende voetbalwereld jerrekvm jerrekvm over Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken Andreas2962 Andreas2962 over Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover" TatstOn TatstOn over Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook FCB vo altijd FCB vo altijd over DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract FCB vo altijd FCB vo altijd over Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie" JaKu JaKu over Niet de 0-5 maar andere fase zorgt ervoor dat het krediet van Oosting op raakt bij fans: "Rot op!" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved