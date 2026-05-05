Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

Over de wedstrijd tussen STVV en Union SG is de voorbije dagen al heel wat gezegd geweest. En het laatste woord lijkt er ook nog altijd niet over gezegd. Ook de analisten hebben zich geroerd over een toch wel bewogen wedstrijd.

Wie weet wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Vandaag kreeg Union in elk geval allesbehalve iets mee. Dan wordt het moeilijk", aldus Burgess in zijn reactie vanop Stayen. Waarop de bom toch wel een beetje barstte.

Gewezen topscheidsrechter Serge Gumienny ging meteen in de tegenaanval tegen Burgess en vond zelfs dat die door het Bondsparket zou moeten worden vervolgd. Ook Marc Degryse was scherp voor de Brusselaars, net als Peter Vandenbempt in zijn analyse in de gelijknamige podcast.

Laatste woord nog niet gezegd over STVV - Union SG?

En het Bondsparket lijkt nu mee te gaan in de zaak. Zij stellen alvast een onderzoek in naar Burgess. Rest de vraag of dat ook iets zal opleveren. En wat met eerder gebeurde, nog op het veld? Daar was er een kleine aanvaring tussen Burgess en Vrancken.

Franky Van der Elst vond dat in Een-Tweetje een beetje in de lijn van de wedstrijd: niet geweldig. Maar Wesley Sonck was milder over de zaak: "Ik vond het eigenlijk nog redelijk braaf. Ik heb al erger gezien. Dat is wat plagerij, je ziet frustratie, maar dat vind ik ook ergens logisch."

Voetbal is en blijft emotie volgens Wesley Sonck

"Dat trekken aan zijn baard? Clickbait", vindt Sonck. "Dat was wat wrijven. En ik vond de reactie van Burgess net goed: hij ging er niet op in." Onder het motto: voetbal is emotie en dan doe je al eens dingen waar je later spijt van hebt.





Op dat gebied is dat ook Wesley Sonck niet vreemd, want ook dat heeft hij naar eigen zeggen al vaker gehad. Rest de vraag of een en ander daadwerkelijk nog een staartje zal krijgen of niet. De toekomst zal het moeten uitwijzen, maar de boel staat met nog vier speeldagen te gaan alvast op scherp.